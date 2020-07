Coronavirus, tre nuovi casi nelle Marche Non si registra invece nessun nuovo decesso

173 Letture Cronaca

Sono tre i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati dal bollettino del Gores Marche nella giornata di sabato 18 luglio: 1.008 i test svolti complessivamente a livello regionale, 542 dei quali nel percorso nuove diagnosi e 466 nel percorso guariti.

Uno dei tre tamponi che hanno dato esito positivo è stato prelevato in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino e uno in provincia di Fermo. Non si sono invece verificati nuovi decessi: le vittime totali della pandemia nella regione Marche restano così 987.