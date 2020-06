Nasce a Sant’Elpidio a Mare la disciplina sportiva del “Sup-fit training” "La mia è un’idea particolare di SUP - dice l'ideatore Marco Ascenzi - con un pizzico d'innovazione"

109 Letture Fuori dalle Mura

Sant’Elpidio a Mare, si sa, il mare ce l’ha solo nel nome e non nel territorio. Ma il mare ce l’ha anche nel cuore oltre che, da qualche tempo, anche nei programmi sportivi portati avanti da un elpidiense che si è lasciato guidare dalla sua grande passione per lo sport per portare nelle Marche qualche cosa di nuovo.