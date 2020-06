Vivi la tua vacanza da favola a Senigallia, il video promozionale è una carica di energia Il clip a firma del team di VideoStrategie composto da Andrea Carli e Giacomo Lanari

Il mare e la spiaggia di velluto dove sventola la Bandiera blu, la Rotonda a mare, il porto; il centro storico con la meravigliosa rocca roveresca, il foro annonario, chiese e musei ricchi di arte e cultura: è un tour affascinante e suggestivo che trasmette intense emozioni il video promozionale di Senigallia, perla della regione Marche, realizzato da VideoStrategie per il Comune.



Si parte dai momenti del lockdown, avvenimento ritenuto non trascurabile, per poi esplodere, dopo pochi secondi, con un ritmo energico e dinamico, mostrando una città pronta ad accogliere i turisti da tutto il mondo con ampi spazi ed una offerta ricchissima e variegata che spazia dal mare alla cultura, dall’enogastronomia alle attività da fare all’aria aperta. La spiaggia di velluto, il mare, ma anche le verdi colline per una vacanza da favola capace di regalare emozioni.

I luoghi che compaiono nel video sono quelli che gli stessi senigalliesi hanno suggerito al team di VideoStrategie tramite un sondaggio che è stato fatto girare sui social qualche giorno prima di iniziare le riprese.

Al video ha partecipato Francesca Bonanni, influencer locale, che dalla terrazza di Scapezzano passeggia in bicicletta fino al porto, mentre alcuni ragazzi fanno sport, per poi procedere verso la spiaggia e la Rotonda a mare. Successivamente la protagonista si sposta verso il centro città, pedalando immersa nelle tante meraviglie senigalliesi per poi concludere la giornata nel luogo ritenuto più scenico al tramonto: il porto.

VideoStrategie ha organizzato una vera e propria task force operativa in pochissimo tempo, coinvolgendo volti senigalliesi noti in tutto il mondo come Mauro Uliassi, chef tre stelle Michelin; Mauro Guenci, campione mondiale di pattinaggio; Lorenzo Marconi, vincitore della maschera più originale del Carnevale di Venezia; e molte altre comparse.

Il team di VideoStrategie è composto da Andrea Carli e Giacomo Lanari, che hanno curato la regia, e Giulia Poeta come assistenza alla produzione. Il video è stato commissionato e pubblicato dal Comune di Senigallia sulla pagina FeelSenigallia – Senigallia Turismo.

A Senigallia le emozioni non finiscono mai. Vivi la tua vacanza da favola!

Guarda il VIDEO al seguente Link