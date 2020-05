Coronavirus, 4 nuovi contagi nelle Marche 115 le persone ricoverate nei vari ospedali regionali

Sono 4 i nuovi tamponi risultati positivi al Coronavirus secondo l’aggiornamento riportato dal Gores Marche nella giornata di sabato 23 maggio.

Gli esami effettuati nel corso delle ultime ventiquattr’ore sono stati 559. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus i tamponi con esito positivo ammontano a 6.701 su un totale di 60.232, pari all’11,1%.

Nell’intera regione sono ancora 115 le persone ricoverate nelle varie strutture sanitarie del territorio, nessuna delle quali nell’ospedale di Senigallia: 15 in terapia intensiva, 14 in reparti semi-intensivi, 44 in aree non intensive e 42 come degenze post-acute. 3.771 invece coloro attualmente in isolamento domiciliare.