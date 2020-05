Ancona, Ospedali Riuniti e Università pubblicano sulla prestigiosa rivista “Lancet” Esposte delle importanti linee guida da rispettare nella tracheotomia di pazienti affetti da polmonite dovuta al Covid-19

on il contributo di due docenti dell’Università Politecnica delle Marche, in servizio presso l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, il Prof. Abele Donati (Clinica di Anestesia e Rianimazione) e il Prof. Stefano Gasparini (SOD di Pneumologia), sono state pubblicate sulla più prestigiosa Rivista Scientifica per le Malattie dell’Apparato Respiratorio (The Lancet Respiratory Medicine) Linee Guida internazionali sull’effettuazione della tracheostomia in pazienti affetti da polmonite severa in corso di COVID.