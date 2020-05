Su 1367 tamponi effettuati nelle Marche in 24 ore, i positivi a Coronavirus sono 40 Si conferma tendenza positiva: contagiati sono 2.93% dei testati

Il Gores ha comunicato la mattina del 10 maggio che, su un totale di 1367 tamponi testati nelle ultime 24 ore, i positivi sono 40: 17 nella provincia di Pesaro Urbino, 7 ad Ancona, 11 a Macerata, 0 a Fermo, 0 ad Ascoli e 5 fuori regione.

Si conferma la tendenza positiva già registrata (percentuale contagiati su testati al 2.93% ndr), anche se il dato in valore assoluto è più alto rispetto a quelli dei giorni precedenti poiché include una serie di pazienti già in quarantena nelle province di Pesaro e di Macerata, ai quali è stato effettuato il tampone per la diagnosi definitiva.

Nella fase 2 di gestione della pandemia si allarga la platea delle persone sottoposte a tampone, per garantire il contenimento nel momento delle riaperture, con un capillare controllo, oltre che dei casi positivi, dei loro familiari e contatti anche se asintomatici.