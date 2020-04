“Fondamentale per i Comuni l’accordo con Abi” IL presidente Mangialardi: "senza si sarebbe rischiato il default"

E’ molto importante l’accordo sottoscritto dall’Anci con ABI, Associazione Bancaria Italiana, per la sospensione della quota capitale dei mutui dei comuni che segue l’accordo già ratificato con Cassa Depositi e Prestiti.

“Si tratta di una misura importantissima per i comuni – ha commentato con grande soddisfazione Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche – perchè dà ossigeno ai bilanci dei comuni che altrimenti rischiavano il default“. “Ancora una volta l’azione dell’Anci e del presidente Antono Decaro si è dimostrata particolarmente efficace assicurando la prosecuzione dell’erogazione dei servizi ai cittadini che altrimenti sarebbero stati a forte rischio”.

Altra novità molto importante è che i Carabinieri consegneranno a casa la pensione in contanti agli over 75 che ne faranno richiesta.

Niente code agli sportelli e rischio di contagi per i soggetti più fragili come gli anziani.

“Avevamo sollevato il problema nei giorni scorsi rivolgendoci a Poste Italiane a cui avevamo chiesto di ampliare il servizio aprendo sedi temporanee soprattutto nei comuni nei quali il servizio è stato soppresso.

Questa soluzione di affidarsi all’Arma dei Carabinieri è pratica e sicura e conferma ancora una volta la straordinaria disponibilità dei Carabinieri che si sono messi a disposizione per svolgere questo servizio” – ha detto Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche che sottolinea lo spirito di servizio dell’Arma.

“Per i nostri anziani rimanere a casa è fondamentale per la tutela della propria salute e, dopo i servizi di consegna a domicilio di spese e medicinali garantita da tanti generosi e straordinari volontari e la pensione ora portata dai Carabinieri, si rafforza per loro la possibilità di non essere contagiati potendo rimanere tranquillamente nelle loro abitazioni” – ha concluso.