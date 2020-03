Coronavirus, 250 nuovi tamponi positivi nelle Marche Il totale sale a 1981; calano i ricoverati nella terapia intensiva

Sono 250 i nuovi casi di Coronavirus nella Regione Marche. Come di consueto, a divulgare i dati nella tarda mattinata del 20 marzo è stato il GORES.



I campioni testati sono stati 658. Cala quindi la percentuale dei casi positivi rispetto gli esami effettuati. Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 1981. La buona notizia sono i 6 pazienti guariti e dimessi: il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 45.

E’ ancora la provincia di Pesaro e Urbino quella con più casi positivi con 1.099 (+116) seguita da Ancona con 513 (+66), Macerata con 215 (+29), Fermo con 80 (+12) e Ascoli con 43 (+16).

Sono cresciuti i ricoverati, ora 842 (+45), ma calati quelli in terapia intensiva, passati dai 141 del 19 marzo ai 138 odierni. Calano anche le persone in isolamento, che oggi sono 4.394, ovvero 399 in meno rispetto 24 ore fa.