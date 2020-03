Coronavirus, altri 22 decessi nelle Marche. Diffusi dati dei contagiati comune per comune Da inizio pandemia i decessi totali sono 136 ( 96 maschi, 40 femmine); a Senigallia 39 positivi, diversi casi nella Valmisa

Anche oggi 19 marzo è arrivato alle ore 18 l’aggiornamento del GORES in merito ai decessi registrati nelle ultime 24 ore: sono 22 i morti da Coronavirus nelle Marche.



Da inizio pandemia i decessi totali sono 136 ( 96 maschi, 40 femmine). L’età media delle vittime è di 79 anni mentre il 98, 5% di loro soffriva già di patologie pregresse.

Su scala nazionale sono 41.035 contagiati, di cui 4.440 guariti e 3.405 morti (+427 rispetto alla giornata precedente). Secondo l’ultimo bilancio dei nuovi contagiati, 14.935 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 15.757 sono ospedalizzati e altri 2.498 sono ricoverati in terapia intensiva (il 10% del totale). Le regioni più colpite sono Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Piemonte.

La Regione ha pubblicato per la prima volta la tabella con i dati dei tamponi positivi per ogni singolo Comune delle Marche. I dati riguardano pazienti che sono in quarantena presso il proprio domicilio o ricoverati presso una struttura ospedaliera. Trattandosi di una prima estrazione, questa può essere suscettibile di aggiustamenti in ogni caso fornisce un quadro della distribuzione sul territorio: 39 gli infetti a Senigallia, 2 ad Arcevia, 2 a Barbara, 2 a Corinaldo, 1 ad Ostra, 1 a Serra de’ Conti e 6 Trecastelli.