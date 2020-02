Coldiretti Marche saluta Enzo Bottos, arriva Alberto Frau Cambio alla guida regionale

126 Letture Associazioni

Nuova guida per la Coldiretti regionale: in partenza Enzo Bottos, direttore regionale negli ultimi 5 anni, e in arrivo Alberto Frau, direttore uscente di Coldiretti Viterbo.