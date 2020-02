“La situazione in Area Vasta 2 è ancora critica” La Cisl evidenzia le tante problematiche ancora presenti

181 Letture Cronaca

La situazione del personale in Area Vasta 2 è ancora critica: i dati raccolti in questi mesi come Cisl Fp di Ancona non sono confortanti e, nonostante i tanti momenti di confronto con la Direzione Asur e la Dirigenza dall’Area Vasta 2, la carenza di personale non accenna ad attenuarsi.