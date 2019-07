Controlli serrati della Polizia di Stato, denunce e allontanamenti a Senigallia Ritirate due patenti per guida in stato d'ebbrezza e individuati due pregiudicati sospettati di programmare dei furti in città

Nel corso degli ultimi giorni la Polizia di Stato di Senigallia, grazie anche alla collaborazione del reparto Prevenzione Crimini di Perugia, della Polizia Stradale di Ancona e del reparto Volo di Pescara, ha intensificato il monitoraggio del territorio, arrivando così a controllare ben 225 veicoli con i relativi occupanti.

L’impiego dell’elicottero in forza al reparto abruzzese si è rivelato di fondamentale importanza nell’individuazione di un’automobile sospetta con a bordo due persone, veicolo segnalato da un cittadino in zona Cesanella. Considerato il tentativo di furto compiuto proprio nell’area in questione pochi giorni prima, gli agenti sono accorsi sul luogo della segnalazione, riuscendo poi a risalire alla posizione della vettura grazie all’attività di controllo svolta ad alta quota.

Il personale a bordo dell’elicottero ha infatti seguito gli spostamenti dell’auto in via Mattei prima e sulla Statale 16 poi, dove i due soggetti sono stati finalmente fermati. Gli accertamenti effettuati nei loro confronti – il 30enne M.I. e il 21enne A.M., entrambi di nazionalità bulgara – hanno fatto emergere diversi precedenti per reati contro il patrimonio, tant’è vero che uno di loro era già ricercato per via di alcuni furti messi a segno in Toscana. Al termine delle procedure di rito ambedue i giovani sono stati allontanati dal territorio senigalliese.ù

I posti di controllo istituiti assieme alla Polizia Stradale si sono invece conclusi con il ritiro di due patenti. Nel primo caso a essere fermato è stato un giovane neopatentato, sorpreso al volante con un tasso alcolemico di 0,5 grammi/litro e pertanto privato del documento di guida. Finito nei guai anche un 22enne che, fermato in compagnia di alcuni suoi coetanei, è risultato positivo all’alcoltest con un valore di 1,00 grammi/litro: per l’automobilista è così scattata una denuncia per guida in stato d’ebbrezza.