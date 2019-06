Mulo in mezzo alla strada a San Severino Marche, interviene la Polizia Locale L'animale è poi stato affidato a un allevamento della zona

143 Letture Fuori dalle Mura

Insolito intervento per la Polizia Locale, l’11 giugno intorno alle 7.30, in pieno centro urbano a San Severino Marche. Allertati da alcuni automobilisti in transito, gli agenti sono stati chiamati in via Gorgonero per la presenza di un mulo che passeggiava in libertà al centro della strada.