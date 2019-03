Consumi nelle Marche, nel 2018 spesi in durevoli 1 miliardo e 660 milioni Le famiglie hanno speso in media 2.563 euro, più della media nazionale (2.383)

121 Letture Economia

Secondo l’Osservatorio Findomestic, le famiglie hanno speso in media 2.563 euro, più della media nazionale (2.383): Pesaro e Urbino la provincia con il maggiore incremento (4,1%) seguita da Macerata (1,9%). Ancona in lieve calo (-0,8%).



Nel 2018 le famiglie marchigiane hanno speso per i beni durevoli l’1,8% in più rispetto al 2017 registrando una crescita in linea con la media nazionale (1,9%). Il quadro della spesa per i beni durevoli nelle Marche nel 2018 viene tracciato dall’Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia.