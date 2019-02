“Ceriscioli: salto in avanti per la riduzione delle liste d’attesa…?” "Salto in lungo, salto in alto o nel buio?"

102 Letture Associazioni

Riportiamo la reale situazione sanitaria di Sabato 16 febbraio segnalataci:

-“presente per tempo, ho atteso nel reparto vuoto di personale, ma con numerosi pazienti , per ben tre quarti d’ora prima di avere la fortuna di acchiappare al volo un’infermiera a cui chiedere l’informazione che mi necessitava. Successivamente ho scambiato due parole con una signora che da Jesi è dovuta venire fin qui per prenotare una visita in un reparto (non so perché non la possa fare al CUP, ma tant’ è !) e che si è sentita rispondere che avrebbe dovuto attendete fino alle h. 11,30 o tornare sabato prossimo. La signora non guida e deve essere accompagnata dal marito, comunque l’esame lo farà tra un anno!



Terza arrabbiatura: scendo al servizio prenotazioni per una visita in libera professione, che farò ai primi di aprile e che pagherò a prezzo intero e non come visita di controllo , qual è in realtà .E perché?

Perché allo sportello mi è stato detto che l’organizzazione (???) prevede che se passa più di un anno tra una visita e l’altra , anche per eventuale assenza del medico, la successiva deve essere considerata come prima visita.

E così è stato: la visita di controllo prenotata per dicembre scorso saltata non a causa mia è diventata automaticamente prima visita e quindi da pagare come tale.

Ma la legge è legge, quando serve!”

Egr. Dott. Prof. Governatore Ceriscioli, lei sa inoltre che la Colonscopia, esamino mica da poco, bisogna andare a farla a San Severino Marche, l’Ospedale più vicino con posti liberi, perché a Senigallia se ne parla nel 2021?

Sa che, con il benestare dei Signori Mangialardi, Volpini, Girolametti , che con grande sforzo non hanno battuto ciglio, è stato chiuso il reparto di Gastroenterologia con i 10 posti di degenza?

Sa anche che i medici se ne vanno a tutto spiano perché non vedono un futuro nel Reparto che tutti voi avete inaugurato e dichiarato una ECCELLENZA DI AREA VASTA?

Sa invece cosa occorre? Medici, medici e medici. Quando arriveranno e con quale contratto quelli promessi sin dall’ Agosto 2018?

Ne occorrono 4 tutti a TEMPO INDETERMINATO, non ad incarico come fate sempre per risparmiare.

Per formare una squadra vincente ci vogliono anni: voi invece la nostra eccellente squadra di Gastroenterologia l’avete azzerata!!!

E poi, oltre a queste criticità, i cittadini si debbono sobbarcare anche il SUPER TICKETS di 10 euro a ricetta che vanno nelle casse regionali.

A cosa servono queste risorse? Forse solo a foraggiare con 20 o 30 mila euro i premi di risultato e di produttività dei dirigenti sanitari e amministrativi? (pensiero malizioso? Non tanto). Sa che Chiamparino, governatore del Piemonte sempre del Partito Dominante, ha tolto i Tickets sui farmaci ai suoi cittadini? Lei con il suo algoritmo non riesce proprio a fare di meglio?

Eppure dovrebbe essere più bravo nei conti perché professore di Matematica ed il suo algoritmo doc, appunto , dovrebbe permettere un “salto in avanti” incommensurabile per la riduzione delle liste d’attesa!!

Buona fortuna ,cittadini senigalliesi e marchigiani tutti ,tenetevi stretta la salute!

da Comitato difesa dell’Ospedale