Ancora 20 ore di emozioni, musica e cultura R’n’R da vivere tutte d’un fiato Domenica 12 agosto è l’ultimo giorno di Summer Jamboree #19

229 Letture Cultura e Spettacoli

L’ultima giornata di Summer Jamboree #19, domenica 12 agosto a Senigallia (Marche – AN), inizia alle 8 nella brezza del primo mattino adriatico, con il divertente Free Boot Sale in centro e finisce con il dopofestival fino alle 04 del mattino successivo, nell’abbraccio della elegante Rotonda a mare e nel profumo della brezza notturna.



Ancora 20 intense ore per vivere il sogno R’n’R e per approfittare di ogni istante della XIX hottest rockin holiday on Earth che dal 1° agosto ha regalato emozioni per 12 giorni consecutivi, a decine di migliaia di fan arrivati da tutto il mondo. Le band a cui spetta l’onere e l’onore di chiudere questa edizione, mantenendo l’allegria e la qualità del Festival, sono Virginia Brown and The Shameless (ITA), The Western Spaghetti (ITA), Rudy Valentino e i Baleras (ITA), The Satellites (DE).

Un mix di R’n’B, ritmi afrocubani, swing, melodie della dolce vita italiana, rockabilly per un arcobaleno indimenticabile di sfumature R’n’R. Anche domenica notte, ci saranno treni straordinari in partenza dalla stazione di Senigallia, diretti a San Benedetto (partenza alle 01.20 e arrivo alle 03.10) e a Rimini (partenza alle 01.35 e arrivo alle 02.32) con diverse fermate intermedie.

Dalle 8 alle 13 in via Carducci, si svolgerà il Mercatino amatoriale aperto a tutti dove vendere e acquistare cose anni ’40 e ’50. Un garage sale en plein air dove tante persone iscrittesi gratuitamente nei giorni scorsi, potranno divertirsi ad allestire la propria vendita o scovare e acquistare altre meraviglie da collezione riposte in qualche cassetto personale. La mattinata sarà accompagnata dalla musica del record hop a cura di dj Shuffle DeLuxe, Elwood e Heidi.

I dj che avranno il compito di chiudere la giornata e il dopofestival saranno Jay Cee, Andy Fisher e il resistente instancabile Shuffle DeLuxe. Il Beach-side Record Hop al Mascalzone, s’accende puntuale alle 12 con la selezione di dj Big 10 Inch, Big Papa Mac, Madame Dynamite e At’s Crazy Record Hop. Dalle 17 alle 01, il Rockin’ Village fa ancora mostra di tutta la sua vivacità, in un itinerario nel cuore di Senigallia, dai Giardini della Rocca a piazza del Duca, da piazza Manni a piazza Garibaldi, con il Vintage Market frequentato da curiosi e appassionati in cerca di memorabilia di ogni tipo, con i punti Food and Beverage di qualità, con il Vintage Hair and Beauty che anche domenica dà la possibilità di avere acconciatura e trucco in stile (per donne).

In piazza Simoncelli ci sono ancora da ammirare le Auto USA & Moto pre 1969, mentre al parcheggio ex Gil (via Leopardi), si trovano il Park Moto Custom & Café Racer. Dalle 19 alle 01, si potrà godere la bella atmosfera R’n’R in una cornice speciale come quella di piazza del Duca, grazie allo Street Corner (Cafè Bicchia) e al record hop selezionato da dj Giusy Wild, Axel Woodpecker, Mickey Melodies e Steiger. Le lezioni di Dance Camp sono terminate, ma ai Giardini della Rocca, dalle 18 alle 19, c’è ancora la possibilità di divertirsi con una lezione di ballo aperta a tutti e gratuita, prima che inizi la serata di live dove mettere in pratica quanto appreso, portati dalle vibrazioni della musica dal vivo.

E che musica! Al Kraken Stage, l’ultima serata di Summer Jamboree è affidata a Rudy Valentino e i Baleras (ITA). Sono artisti di fama riconosciuta e molto richiesti a livello nazionale e internazionale nella scena vintage. Accanto alla bravura, gioca certamente un ruolo fondamentale il repertorio che propongono. Rudy Valentino e i Baleras portano infatti il pubblico affamato di swing, in un viaggio alla riscoperta di melodie e canzoni perdute ma non dimenticate, che hanno reso grande l’Italia negli anni ’40 e ’50: Renato Carosone, Fred Buscaglione, Domenico Modugno, tutti i grandi crooner italo-americani, che rievocano i tempi della Dolce Vita e l’arrivo del rock ‘n’ roll. Negli ultimi 10 anni, la band ha saputo rinnovare la sua line-up di musicisti di grande talento, ampliando il repertorio classico e aggiornandolo con uno nuovo di zecca.

La loro ricetta tuttavia è rimasta sempre la stessa: swing, boogie, rock’n’roll, un pizzico di ironia e tanto amore per questa bellissima musica! Suoneranno alle 20 e alle 22. Tra un set e l’altro, dalle 19, ci saranno i record hop di DJ Skinny Mule, Sauro Dall’Olio, Voodoo Doll e Cannonball. Il Rock and roll energico dagli anni Venti ai Cinquanta proposto dai tedeschi The Satellites (DE) saluterà i fan allo Smeg Stage in Piazza Garibaldi, in doppio set alle 20.30 e alle 22.30.

Il sound di questo quintetto tedesco è un concentrato di Rock’n’Roll che parte dalle origini del Blues degli anni ’20 e arriva al Rockabilly. I loro show sono coinvolgenti al punto da alzare la temperatura della sala da ballo, anche all’aperto. Dicono di venire dallo spazio e per El Toro Records hanno inciso non a caso “Crash landing”. Hanno all’attivo diversi album e composizioni originali. La band è formata da Ten Finger Ted (chitarra e voce), Homeless Mad Max (chitarra, armonica e voce), Handsome Holly (chitarra e voce), Shoeshine Julius (contrabbasso), Offhand Shooting Matty (batteria e voce).

I dj complici di questa serata, a partire dalle 18.30, saranno Shuffle DeLuxe, Lola Terry, Terry Elliott, At’s Crazy Record Hop e Big 10 Inch. Sul palco del Foro invece, dalle 21.30 alle 22.45, c’è Virginia Brown and The Shameless (ITA), frizzante band siciliana che mixa ritmi afro-cubani con il caro vecchio Rhythm&Blues, il Boogie con rumba e mambo. Una miscela potente e convincente, per un divertimento assicurato. A seguire, alle 23.15, il pubblico potrà assaggiare un piatto musicale altrettanto potente e tanto buono da volere il bis per ballare e ballare ancora: The Western Spaghetti (ITA). Il loro repertorio riarrangia brani italiani classici di Natalino Otto, Fred Buscaglione o Domenico Modugno, insaporendoli di Western Swing, Country, Cajun e Jazz. Dj unico, maestro di palco e record hop nelle pause tra un set live e l’altro, sarà DJ Rocketeer.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-Dazs™, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Infopoint & ticket

L’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare in prevendita su ciaotickets.com, e poi sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi compatibilmente con la disponibilità degli stessi.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook Summer Jamboree www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official

DISPONIBILI IMMAGINI IN ALTA RISOLUZIONE

Summer Jamboree | Ufficio Stampa

stampa@summerjamboree.com

Info +39 348.4240305

PROGRAMMA Dom. | Sun. 12 Agosto | August

Via Carducci

08.00 – 13.00 Mercatino aperto a tutti | Free Boot Sale

Compra e vendi le tue cose anni ’40 e ’50 | Buy & Sell your 40s and 50s stuff

Iscrizione gratuita obbligatoria e informazioni presso l’Infopoint entro Sab. 11 Agosto

Book your pitch in advance (for free!) before 11 August – see infopoint for details

08.00 – 10.00 DJ Shuffle DeLuxe

10.00 – 11.30 DJ Elwood

11.30 – 13.00 DJ Heidi

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 – 13.30 DJ Big 10 Inch

13.30 – 15.00 DJ Big Papa Mac

15.00 – 16.30 DJ Madame Dynamite

16.30 – 18.00 DJ At’s Crazy Record Hop

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca | Piazza Garibaldi: Vintage Market

P.zza Simoncelli: Park Auto USA & Moto pre 1969

Parcheggio ex Gil | Via Leopardi: Park Moto Custom & Café Racer

Kraken Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Skinny Mule

20.00 – 21.00 RUDY VALENTINO E I BALERAS ITA

21.00 – 22.00 DJ Sauro Dall’Olio

22.00 – 23.00 RUDY VALENTINO E I BALERAS ITA

23.00 – 24.00 DJ Voodoo Doll

24.00 – 01.30 DJ Cannonball

Smeg Stage | Piazza Garibaldi

18.30 – 19.30 DJ Shuffle DeLuxe

19.30 – 20.30 DJ Lola Terry

20.30 – 21.30 THE SATELLITES DE

21.30 – 22.30 DJ Terry Elliott

22.30 – 23.30 THE SATELLITES DE

23.30 – 00.30 DJ At’s Crazy Record Hop

00.30 – 01.30 DJ Big 10 Inch

Street Corner | P.zza del Duca| Cafè Bicchia

19.00 – 20.30 DJ Giusy Wild

20.30 – 22.00 DJ Axel Woodpecker

22.00 – 23.30 DJ Mickey Melodies

23.30 – 01.00 DJ Steiger

Palco Centrale | Main Stage | Foro Annonario

21.00 – 21.30 DJ Rocketeer

21.30 – 22.45 VIRGINIA BROWN AND THE SHAMELESS ITA

22.45 – 23.15 DJ Rocketeer

23.15 – 00.30 THE WESTERN SPAGHETTI ITA

00.30 – 01.30 DJ Rocketeer

Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

01.00 – 02.00 DJ Jay Cee

02.00 – 03.00 DJ Andy Fisher

03.00 – 04.00 DJ Shuffle DeLuxe

Ingresso euro 12