“Earth, un giorno straordinario” per la rassegna d’autore e la giornata della Terra Evento speciale al Gabbiano: proiezioni il 22, 23 e 25 aprile

La rassegna d’autore “di lunedì” al Gabbiano si arricchisce di un capitolo speciale: solo per tre giorni nei migliori cinema italiani sarà infatti diffuso Earth – Un giorno straordinario, uno spettacolare documentario prodotto dalla BBC, che ha realizzato una vera dichiarazione d’amore per la Terra, un omaggio al pianeta e alle creature che lo abitano.

La voce di Diego Abatantuono accompagnerà gli spettatori in un affascinante viaggio alla scoperta delle incredibili meraviglie della natura: continenti, oceani, ghiacciai, luoghi incontaminati popolati dai protagonisti delle tante storie che si intrecciano sullo schermo. Una finestra sul mondo che consentirà a grandi e piccoli di osservare in azione animali caratteristici, come ad esempio zebre, giraffe e pinguini, le cui vite verranno mostrate mentre scorrono parallele nell’arco di un’unica indimenticabile giornata.

Earth – Un giorno straordinario ha richiesto cinque anni di riprese in 4K e dolby Athmos. Partendo dalla celebrata serie di documentari televisivi Planet Earth 2, la BBC ha realizzato un film capace di esaltare la straordinaria qualità tecnica e cinematografica dei suoi prodotti. Una linea narrativa studiata appositamente per il grande schermo consentirà di lasciare il pubblico a bocca aperta rispetto a tutto ciò che di ordinariamente straordinario avviene giorno dopo giorno nei più remoti luoghi della Terra. Sarà dunque un’esperienza magica e profondamente eccitante per ricordarci l’importanza di preservare meglio un pianeta fantastico.

In qualità di evento speciale promosso ovunque in occasione della Giornata Mondiale della Terra, Earth – Un giorno straordinario sarà proiettato al Gabbiano non solamente nel tradizionale spettacolo “di lunedì” (ore 21.30 del 23 aprile), ma anche nei pomeriggi festivi vicini: domenica 22 aprile (alle ore 18.40) e mercoledì 25 aprile (alle 18.30).

Per chi voglia evitare file ricordiamo che il biglietto, del costo di 6 euro, è sempre acquistabile in qualsiasi momento anche online sul sito www.cinemagabbiano.it.