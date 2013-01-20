Anche quest’estate Senigallia sarà tra le protagoniste di Ambarabà, il Festival di Teatro Ragazzi e di Figura La città ospiterà ben cinque serate di spettacolo nel Cortile della Scuola Pascoli

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Anche quest’estate Senigallia sarà tra le protagoniste di Ambarabà, il Festival di Teatro Ragazzi e di Figura organizzato da Teatro Giovani Teatro Pirata, che dal 23 giugno al 6

agosto attraverserà la provincia di Ancona con diciotto appuntamenti dedicati all’infanzia e alle famiglie.



La città ospiterà ben cinque serate di spettacolo nel Cortile della Scuola Pascoli, diventando uno dei principali punti di riferimento della ventottesima edizione della manifestazione e accogliendo anche l’evento conclusivo del festival.

Il programma prenderà il via il 9 luglio con Le avventure di Pulcino, produzione del Teatro Giovani Teatro Pirata che unisce pupazzi, oggetti di recupero e musica dal vivo. Il

16 luglio sarà la volta di Mago per svago de L’Abile Teatro, spettacolo tra clownerie e tecniche circensi. Il 23 luglio arriverà Rattoppè di Paola Lombardo e Mario Cosco, recital

tra canto, comicità e ventriloquia. Il 30 luglio andrà in scena Pinocchio. Vita e imprese di un burattino del Progetto G.G., rilettura del celebre classico di Collodi. Infine, il 6 agosto,

Senigallia ospiterà la chiusura del festival con Banda Storta Circus della Compagnia Samovar, tra musica dal vivo, gag e atmosfere circensi.

«Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta Ambarabà nella nostra città – dichiara l’assessore alla Cultura Massimo Bello –. Senigallia crede fortemente nel valore della cultura come strumento di crescita, inclusione e partecipazione, soprattutto quando si rivolge ai più piccoli. Il fatto che il festival scelga di portare qui cinque appuntamenti e la serata conclusiva testimonia la qualità dell’offerta culturale cittadina e la capacità di fare rete con le più importanti realtà del territorio. Ambarabà è una manifestazione che da quasi trent’anni avvicina le nuove generazioni al teatro e alla bellezza dello

spettacolo dal vivo, creando occasioni di incontro per tutta la famiglia e contribuendo a rendere la cultura un’esperienza accessibile e condivisa».

Promosso da Teatro Giovani Teatro Pirata, Centro di Produzione riconosciuto dal Ministero della Cultura, Ambarabà è uno dei festival di teatro per ragazzi più longevi

delle Marche e porta ogni anno nelle piazze e nei luoghi della comunità spettacoli di teatro d’attore, teatro di figura, burattini, musica, circo contemporaneo e clownerie.

Tutti gli spettacoli di Senigallia inizieranno alle ore 21:30 nel Cortile della Scuola Pascoli.

Il biglietto d’ingresso è di 5 euro.

Comune di Senigallia

Programma Senigallia:

9 luglio: Le avventure di Pulcino – Teatro Giovani Teatro Pirata

16 luglio: Mago per svago – L’Abile Teatro

23 luglio: Rattoppè – Paola Lombardo e Mario Cosco

30 luglio: Pinocchio. Vita e imprese di un burattino – Progetto G.G.

6 agosto: Banda Storta Circus – Compagnia Samovar

Informazioni

Teatro Giovani Teatro Pirata

Tel. 0731 56590 – Cell. 334 1684688

biglietteria@teatrogiovaniteatropirata.it

Senigallia, 23 giugno 2026

Ufficio comunicazione