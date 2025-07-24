Museo archeologico nazionale Arcevia, Rocca Roveresca Senigallia: benvenuta estate! Tanti eventi in cartellone dal 19 giugno a fine settembre 2026

Il Museo archeologico nazionale di Arcevia e la Rocca Roveresca di Senigallia si trovano nei Comuni a inizio e fine del territorio che si estende all’interno delle valli del fiume Misa e del fiume Nevola, un territorio ricco di storia, arte e cultura tra mare e collina, con il quale i due musei di Arcevia e Senigallia sono in stretta connessione.

Tra le varie escursioni ed esperienze che il territorio offre nel periodo estivo, rientrano anche le proposte che il MAN Arcevia e la Rocca Roveresca offrono, non solo per la possibilità di conoscere la storia e l’archeologia del territorio grazie ad un’apertura quotidiana al pubblico, ma anche per vivere il museo fuori dagli schemi.

Da venerdì 19 giugno a domenica 27 settembre ognuno potrà trovare tra giochi, musica, visite e mostre, il modo che preferisce per un’immersione nella storia, anche in maniera alternativa!

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ARCEVIA

GIUGNO

Festa della Musica, domenica 21 ore 17.00: concerto In a landscape: tra minimalismo e colonne sonore, Musiche di J. Cage, P. Glass, M. Richter, M. Nyman, L. Einaudi, Alessia Mortaloni (pianoforte). Il museo sarà aperto in via straordinaria dalle 15.30 alle 19.30.

25 giugno ore 17.00:conferenza Immagini e miti negli specchi etruschi di Montefortino di Arcevia, relatrice Amanda Zanone, funzionario archeologo di Palazzo Ducale di Urbino – Direzione Regionale Musei Nazionali Marche

LUGLIO

2 luglio ore 17.00: incontro: L’archeologia accessibile – PNRR al MAN Arcevia. Relatrice Claudia Casavecchia, direttrice del Museo archeologico nazionale di Arcevia

SETTEMBRE

Giornate Europee del Patrimonio:sabato 26 dalle 16.00 alle 23.30 e domenica 27 dalle 10.00 alle 17.30Escape room: Il giallo della sacerdotessa. Ai vincitori verrà consegnato un biglietto omaggio per il MAN Marche (Ancona) o per la Rocca Roveresca di Senigallia.

Su prenotazione è sempre attivo il servizio gratuito di visita guidata.

Per info e prenotazioni:

Museo archeologico nazionale di Arcevia, corso Mazzini 64 – 60011 Arcevia (AN)

+39 0731 9622 | pal-pu.manarcevia.an@cultura.gov.it | https://museoarcheologicoarcevia.cultura.gov.it/

Biglietti

Intero 3,00€ | Ridotto 2,00€ (18-25 anni) | Annuale intero 10,00€ | Annuale ridotto 5,00€ | Gratuito sotto 18 anni e secondo normativa vigente e ogni prima domenica del mese

Link per acquisto biglietto on line: https://ticketing.coopculture.it/

Orari

lunedì, martedì, venerdì e sabato h 8-13 | mercoledì e giovedì h 14-19 | 1^ e 2^ domenica del mese h 14-19 | 3^ e 4^ domenica del mese e giorni festivi infrasettimanali h 8-13

controllare negli eventi le aperture straordinarie

ROCCA ROVERESCA DI SENIGALLIA

MOSTRE

Beppe Sabatino “Profughi d’acqua”, 25 giugno – 5 novembre (inaugurazione: 25 giugno ore 17.00) a cura di Federica Facchini e Silvia Scarpacci

Piergiorgio Branzi “Verso sud”, 3 luglio – 17 ottobre (inaugurazione: 2 luglio ore 17.00) a cura di Francesca Fabiani, in collaborazione con ICCD

Enzo CarliSenigallia Fotografia “La Fotografia Desiderante”, 3-17 luglio (inaugurazione: 3 luglio ore 17.30) a cura della Consulta Comunale della fotografia, in collaborazione con il Comune.

EVENTI

GIUGNO

Giornate dell’archeologia, venerdì 19 ore 17.00: Conferenza Vitruvio e la riscoperta dell’antico nell’arte fortificatoria del Medioevo e del Rinascimento, relatore Daniele Diotallevi

Festa della musica, domenica 21 giugno ore 18.00: inaugurazione lavori accessibilità con accompagnamento musicale gruppo Massimo Manzi Velvet Beach 4tet Formazione: Massimo Manzi, Gabriele Bianchi, Marco Agostinelli, Mario Castronari

LUGLIO

Venerdì 3 luglio ore 18.00: conferenza: La Repubblica italiana e il suo lungo cammino 1946-2026 a cura di Lidia Pupilli e Marco Severini

Mercoledì 8 ore 18.00: conferenza Quando la fotografia era verità. Il mercato della fotografia relatori Enzo Carli e Serge Plantureux.

Giovedì 16-sabato 18 apertura straordinaria fino a mezzanotte, ultimo ingresso ore 23.00 in occasione della rievocazione storica Il Solenne Ingresso.

Giovedì 23apertura straordinaria fino a mezzanotte, ultimo ingresso ore 23.00 in occasione della manifestazione Musica Nuova Festival.

Venerdì 24 – domenica 26 luglio: Io leggo forte. 24 e 25 luglio apertura straordinaria fino a mezzanotte, ultimo ingresso ore 23.00.

AGOSTO

Sabato 1 – sabato 8 agosto apertura straordinaria fino a mezzanotte, ultimo ingresso ore 23.00 in occasione della manifestazione Summer Jamboree.

Mercoledì 12 agosto apertura straordinaria fino a mezzanotte, ultimo ingresso ore 23.00 in occasione della manifestazione Musica Nuova Festival.

SETTEMBRE

Venerdì 4 ore 18.00.Evento Beatles.

Giornate Europee del Patrimonio, sabato 26 e domenica 27: attività e visite guidate in entrambi i giorni e apertura straordinaria il sabato fino a mezzanotte, ultimo ingresso ore 22.45.

Per info e prenotazioni:

Rocca Roveresca, Piazza Del Duca, 2 – 60019 Senigallia (AN)

+39 071 63258 | pal-pu.roccasenigallia@cultura.gov.it | https://www.roccasenigallia.it/

Biglietti

Intero 5,00€ | Ridotto 3,00€ possessore del biglietto d’ingresso a Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera* | Ridotto 2,00€ (18-25 anni) | Annuale intero 12,00€ (include la guida bilingue della mostra “La forma dell’oro” in omaggio) | Annuale ridotto 5,00€ (include la guida bilingue della mostra “La forma dell’oro” in omaggio) | Gratuito sotto 18 anni e secondo normativa vigente e ogni prima domenica del mese

Link per acquisto biglietto on line: https://ticketing.coopculture.it/

Orari

da lunedì a domenica 8:30 – 19:30 (la biglietteria chiude alle 19:00)

controllare negli eventi le aperture straordinarie



*In accordo con il Comune di Senigallia, il biglietto d’ingresso alla Rocca Roveresca dà diritto ad una riduzione del biglietto delle sedi espositive di Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera e viceversa.