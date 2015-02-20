Luca Drudi esulta sul traguardo ostrense
A Pianello di Ostra, l’oscar della combattività va a Gianmarco Baldetti, generoso fuggitivo sull’asfalto della media Val Mivola
Nel moto perpetuo del sodalizio biancorosso (attivo dal 1965), la chiusura del Festival Giovanile 2026 equivale all’arrivederci all’edizione del 2027.
Il senso profondo e la strategia promozionale dell’allestimento si condensano nell’applauso finale che i promotori tributano ai protagonisti ed ai collaboratori, in rappresentanza di Regione Marche, Comune di Senigallia, Comune di Ostra, enti, associazioni, forze imprenditoriali.
In chiave tecnica, formativa e coinvolgente, il Trofeo Cingolani Bike Shop – Memorial Gianmarco Cori così riassume sé stesso, quale passerella di promesse dello sport e della società civile.
Luca Drudi esulta sul traguardo ostrense.
Il colpo di mano gli riesce pienamente, grazie alla propria coraggiosa imprenditorialità ed all’appoggio dei compagni del Velo Club Cattolica,che fa tre su dieci: nella top ten entrano anche Federico Lisotti e Giulio Chiusi.
A Pianello di Ostra, l’oscar della combattività va a Gianmarco Baldetti, generoso fuggitivo sull’asfalto della media Val Mivola.
Sulle strade amiche, l’attaccante colleziona i traguardi a premio (TV del terzo giro, GPM del quinto anello, subito dopo il suono della campana), sfiorando il colpo grosso nel carosello open degli esordienti tredicenni-quattordicenni.
Il Gruppo Sportivo Pianello – Diego Schiaroli (Scuola di Sport e di Vita) del presidente Maurizio Minucci
organizza impeccabilmente con la capacità di sempre.
Direzione corsa: Emanuele Serrani, Albino Stortoni.
Fluido anello di gara (solo la breve ascesa che porta al Passo del Capriolo): km 6,900 (Pianello, via delle Selve, Casine di Ostra, Pianello) per 5 ripetizioni. Totale: km 34,500.
La carovana dei selezionati 54 agonisti vive la fase di studio per la prima metà corsa.
Baldetti attacca al giro di boa e tira dritto solitario fino all’inizio dell’ultima tornata.
Drudi lo raggiunge e lo supera poco dopo lo scollinamento.
Esulta sul traguardo, con 42” di margine sulla muta inseguitrice.
Lo sprint vale l’argento ed il titolo provinciale esordienti secondo anno a Gianluca Catalani, che regola
Damiani e Biancini.
Con il quinto posto assoluto, Thomas Romanelli (Potentia – Rinascita) si aggiudica l’ennesimo successo
Stagionale esordienti primo anno , quasi all’indomani dell’acuto casalingo sul recanatese colle di Chiarino, che guarda quello della dirimpettaia Potenza Picena aldilà del fiume Potenza.
Podio di categoria per Davide Giannetti (Alma Juventus Fano) e Leonardo Paseri (G.S. Pianello – Diego Schiaroli).
Il leader di settore veste la maglia del Trofeo Cingolani Bike Shop – Memorial Gianmarco Cori.
Il migliore dell’Anconetano indossa la casacca di Campione Provinciale, che rende merito a
a Federico Bracci (G.S. Pianello).
ORDINI ARRIVO
ESORDIENTI SECONDO ANNO:
1.Luca Drudi (Velo Club Cattolica)
Km 34 in 56’34” media 36,064 km/h
2.Gianluca Catalani (G.S. Pianello) a 42”
3.Danilo Damiani (Villa S.Antonio – Cicli Cocci)
4.Alessio Biancini (G.S. Pianello)
5.Federico Lisotti (Velo Club Cattolica)
6.Alessio Profili (A.C. Recanati)
7.Giulio Chiusi (Velo Club Cattolica)
8.Pietro Staffolani (Alma Juventus Fano)
9.Nicolò Burgio (Ethica Zero 24 Cycling Team)
10.Davide Loffredo (Potentia – Rinascita)
ESORDIENTI PRIMO ANNO:
1.Thomas Romanelli (Potentia – Rinascita)
Km 34 in 56’34”, media 36,064 km/h
2.Davide Giannetti (Alma Juventus Fano)
3.Leonardo Paseri (G.S. Pianello)
4.Federico Bracci (G.S. Pianello)
5.Antonio Santoro (Velo Club Cattolica)
6.Sami Dahani (Alma Juventus Fano)
7.Simone Stortoni (Ethica Zero 24 Cycling Team Ecotek)
8.Gabriele Pieroni (G.S.Pianello)
9.Francesco Farroni (G.C. Matelica)
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