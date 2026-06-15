Un volto per Fotomodella Marche, terza Nicol Matos di Senigallia Grande partecipazione a Matelica

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Grande partecipazione e tanto entusiasmo per la tappa di Un Volto x Fotomodella Marche che si è svolta nei giorni scorsi a Matelica, all’interno della tradizionale e partecipatissima Sagra della Lumaca.

L’evento, organizzato da VP Eventi e coordinato da Valentina Papi, esclusivista regionale del concorso, ha visto sfilare numerose ragazze provenienti da diverse località marchigiane, regalando al pubblico una serata all’insegna della moda, della bellezza e del divertimento.

Ad arricchire la manifestazione la presenza di due ospiti d’eccezione: Miss Web ITALIA 2025 Asia Manzetti e Miss Cinema Italia Asia Cibrariu 2025, che hanno portato il loro saluto alle concorrenti e al pubblico presente, e non solo anche il sindaco Denis Cingolani e l’assessore barbara cacciolari.

Le partecipanti sono state curate nelle acconciature da Ego Parrucchieri di Fabriano, che ha valorizzato ogni ragazza con professionalità e creatività, contribuendo alla riuscita della serata.

Molto apprezzati anche i momenti moda con le sfilate delle nuove collezioni di Laetitia Beachwear di Matelica e Tally Weijl di Fabriano, che hanno portato in passerella stile, colore e tendenze della stagione.

Al termine della selezione la giuria ha decretato la seguente classifica:

5ª Classificata – Fascia Luigi Simonetti

Lucrezia Massaro di sassoferrato

4ª Classificata – Fascia Tally Weijl

Lavinia Giuliani di macerata

3ª Classificata – Fascia Scuderia Roversi

Nicol Matos di senigallia

2ª Classificata – Fascia Laetitia Beachwear

Vittoria Cupido di camerano

1ª Classificata – Fascia Festa della Lumaca

Alessia Tonti di ancona

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