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Musica e solidarietà a Moie

Venerdì 8 maggio, alle ore 17,30, all'Auditorium del Polo MICS il secondo concerto della Rete Scuola per Musica-Sport-Inclusione

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Orchestra Insieme per gli altri

L’evento, dal titolo evocativo “La musica che dona”, vedrà esibirsi gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” (corso a indirizzo musicale) al fianco dei professionisti dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri”.

L’iniziativa nasce all’interno di una Rete, costituita in questo anno scolastico, che unisce quattro istituti marchigiani: il “Binotti” di Pergola (capofila), guidato dalla dirigente Chiara Fiorucci; il “Carlo Urbani” di Moie – Dirigente Cinzia Spogli; il “Giò Pomodoro” di Terre Roveresche – dirigente Paolo Sterlicchi e il “Tacchi-Venturi” di San Severino Marche – dirigente Catia Scattolini).

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