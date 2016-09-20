Musica e solidarietà a Moie
Venerdì 8 maggio, alle ore 17,30, all'Auditorium del Polo MICS il secondo concerto della Rete Scuola per Musica-Sport-Inclusione
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L’evento, dal titolo evocativo “La musica che dona”, vedrà esibirsi gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” (corso a indirizzo musicale) al fianco dei professionisti dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri”.
L’iniziativa nasce all’interno di una Rete, costituita in questo anno scolastico, che unisce quattro istituti marchigiani: il “Binotti” di Pergola (capofila), guidato dalla dirigente Chiara Fiorucci; il “Carlo Urbani” di Moie – Dirigente Cinzia Spogli; il “Giò Pomodoro” di Terre Roveresche – dirigente Paolo Sterlicchi e il “Tacchi-Venturi” di San Severino Marche – dirigente Catia Scattolini).Continua a leggere e commenta su Anconanotizie.it
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