Nasce la lista Progetto Senigallia Riformista Per Dario Romano Sindaco, sarà coordinata da Michela Gambelli

163 Letture Politica

Senigallia laboratorio politico nazionale dei riformisti. Nasce Progetto Senigallia Riformista, la lista civica a sostegno di Dario Romano Sindaco.

La casa dove trovano naturale domicilio realtà associative, semplici cittadini e movimenti politici ispirati dai valori del pensiero laico e socialista, liberaldemocratico e del cattolicesimo democratico. Abbiamo scelto di puntare sulle competenze, sulle esperienze e sulla credibilità di persone che sapranno rappresentare con serietà i bisogni reali della nostra comunità. Insieme, vogliamo costruire una politica che torni ad essere luogo di incontro, impegno, responsabilità e buona amministrazione. Donne e uomini di esperienze diverse, ma con una stessa visione. Crediamo in un riformismo concreto, vicino ai cittadini e al territorio, per guardare al futuro con fiducia.

A coordinare la lista civica è Michela Gambelli, giornalista, già Presidente del Consiglio delle Donne del Comune di Senigallia. Da sempre attenta alle tematiche sociali, è autrice di numerose pubblicazioni. La sua sensibilità l’ha spinta a vivere l’esperienza della missione nel Sud del mondo dove ha rafforzato le proprie convinzioni e maturato una visione ancora più consapevole dell’impegno sociale. Ha frequentato la PES Academy, (Accademia di Formazione del Partito del Socialismo Europeo) espressione del Partito Socialista Europeo progettata per formare le nuove leve progressiste, socialiste e socialdemocratiche. La scuola ogni anno coinvolge solamente due giovani per ogni Paese europeo.

La lista Senigallia Riformista propone una nuova esperienza di aggregazione aperta a tutti i cittadini che desiderano contribuire al bene comune. La democrazia, la partecipazione, il perseguimento della solidarietà, della giustizia, della pace, della non violenza, della legalità e della buona amministrazione sono i punti cardine di questo progetto che vede coinvolti giovani, docenti universitari, rappresentanti del mondo associativo e militanti di partiti politici di stampo riformista.

Se anche tu vuoi far parte del nostro progetto contattaci scrivendo a: progettosenigalliariformista@gmail.com

da Progetto Senigallia Riformista