Gestione del lupo: Regione Marche avvia piano di controllo e monitoraggio Bugaro: "Con ISPRA e Ministero dell'Ambiente, definiremo interventi in casi di lupi problematici o potenzialmente pericolosi"

“Il declassamento del lupo segna un passaggio importante: cambia l’impostazione della gestione e si apre una nuova fase, più aderente ai territori e fondata sull’equilibrio tra tutela della fauna selvatica e sicurezza delle comunità”.

Lo spiega l’assessore alla Caccia, Giacomo Bugaro, commentando il decreto dello Stato italiano, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che recepisce la decisione del Parlamento Europeo di riclassificare il lupo.