Expo 2025 Osaka, il ruolo della tecnologia per migliorare benessere e sviluppo Organizzato un seminario internazionale promosso dall'Università di Macerata

Martedì 3 giugno ad Osaka, nell’ambito della settimana delle Marche ad Expo Osaka 2025 (1-7 giugno), si è svolto il Seminario Internazionale ‘Communities, industries, places: the role of technology for improving wellbeing and development’, proposto dall’Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con il consorzio del progetto Horizon 2020 TRUST.