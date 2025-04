Plastic Free a Senigallia: raccolto in spiaggia più un quintale di rifiuti Il risultato grazie a 195 studenti e 15 insegnanti dell'IIS Panzini

168 Letture Cronaca

“Un grande risultato quello ottenuto questa mattina a Senigallia – spiega Fernando Fattore, Referente Plastic Free di Senigallia – grande interesse e grande partecipazione da parte degli alunni delle seconde classi dell’Istituto Panzini.

Dopo una lezione di sensibilizzazione sul grave problema della plastica, tenuta all’interno dell’ istituto dal nostro Referente Regionale Marche e Umbria Leonardo Puliti, ci siamo recati nella spiaggia di Senigallia dove in poco meno di due ore abbiamo raccolto più di 100 Kg di rifiuti, tra plastica e materiali di altro genere. Colgo l’ occasione per ringraziare il preside dell’Istituto Prof Alessandro Impoco, la Prof.ssa Anita Manti che ha coordinato l’iniziativa, i 15 insegnanti e 195 studenti intervenuti ed infine l’amministrazione comunale di Senigallia presente con l’assessora all’ambiente Elena Campagnolo e l’assessora al turismo Simona Romagnoli“.

uliti”E’ davvero bello vedere il gioco di squadra tra tutti i nostri Referenti e gli studenti dell’ istituto Panzini di Senigallia – aggiunge Francesca Tarabelloni, Segretario Regionale Plastic Free Marche e Umbria – il gioco di squadra ed il rispetto dei ruoli è essenziale anche nella nostra associazione poiché migliora l’empatia, la capacità di condivisione e la fiducia negli altri.

Condivisione è proprio la parola chiave delle attività di una squadra come la nostra: si condivide la preparazione, la frustrazione, il successo, la stanchezza, la gioia. Grazie a tutti voi!”

“Credo fermamente – conclude Leonardo Puliti referente regionale Plastic Free Marche e Umbria – che la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni di categoria come la nostra ed i cittadini possa essere alla base di un reale cambiamento per il bene del pianeta.

Siamo sicuramente in forte ritardo ma ancora in tempo per salvare la terra e regolare un futuro alle nostre future generazioni.

Per questo Plastic Free stipula con le amministrazioni comunali dei Protocolli d’Intesa e premia annualmente quelle che si sono distinte per il bene dell’ambiente con il Riconoscimento di Comuni Plastic Free.

L’ amministrazione di Senigallia, guidata dal sindaco Massimo Olivetti incontrato poco tempo fa, sta dimostrando attenzione anche alle diverse problematiche ambientali e speriamo di riuscire a premiarla come Comune Plastic Free 2026.

Concludo con un ringraziamento speciale per i nostri Referenti Fernando Fattore e Daniele Pierfederici sia per il loro impegno quotidiano a salvaguardia del territorio, sia per il loro grande rispetto per le persone, i diversi ruoli dell’ associazione e le diverse istituzioni. Continuate così!”