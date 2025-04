Sabato 12 aprile a Senigallia si parla di consultori L'evento "Chi ha paura dei consultori?" si svolgerà alle ore 17.30 a Palazzetto Baviera

Manca davvero poco all’evento che abbiamo organizzato per sabato 12 a Senigallia: Chi ha paura dei consultori? 50 anni di vita e ancora tanta strada da fare.

L’incontro, organizzato dai locali comitati di Possibile ed Alleanza Verdi-Sinistra, riunisce esperte, operatrici e operatori che in questi anni hanno lavorato per migliorare questo importantissimo servizio.

Nella storia e nel ruolo dei Consultori familiari si intrecciano tante lotte e conquiste per il diritto alla salute pubblica e all’autodeterminazione.

“I nostri corpi come anticorpi” è il titolo di un fortunato saggio scritto a quattro mani da Francesca Druetti e Beatrice Brignone e intendiamo ispirarci a questo contro la politica che sta smantellando la sanità pubblica e minando la libera scelta delle persone di decidere del proprio corpo, oltre che il diritto a ricevere tutte le informazioni imparziali, laiche, precise sulla sessualità, sui propri diritti, sulle possibilità di scelta.

La libertà e i diritti riguardano spesso il corpo e i Consultori sono da sempre il luogo dove si rivendicano questi diritti.

Di questo e molto altro parleremo sabato e nei prossimi incontri sull’autodeterminazione dei corpi che stiamo organizzando per i prossimi mesi in giro per le Marche.