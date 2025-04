Ecosistemi dell’Istruzione: il ruolo delle città universitarie nel futuro dei giovani Convegno sabato 5 aprile dalle ore 10 al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona

All’interno del ricco palinsesto dell’Erasmus Generation Meeting che sarà ospitato ad Ancona a partire dal giovedì 3 aprile, Anci Marche in collaborazione con lo stesso Comune di Ancona, l’Università Politecnica delle Marche ed Anci organizza per sabato 5 aprile al Ridotto del Teatro delle Muse una mattinata di confronto e approfondimento che proseguirà poi con attività anche nel pomeriggio sul tema che riguarda le opportunità che ruotano intorno alle città universitarie in termini anche di opportunità per azzerare la distanza tra giovani e imprese.