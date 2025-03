Tavola rotonda sul tema sicurezza organizzata a Senigallia dalla Lega Si svolgerà venerdì 28 marzo a Palazzetto Baviera: presente per l'occasione il sottosegretario Nicola Molteni

Il tema della sicurezza torna al centro del dibattito politico con un’importante tavola rotonda organizzata dal Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Marche. L’evento, dal titolo “Dal Modello alla Struttura“, si terrà domani, venerdì 28 marzo 2025 alle ore 10.00 presso Palazzo Baviera, in via Manni 1 a Senigallia (AN).

Un’occasione di grande rilievo di considerata la partecipazione di figure istituzionali di primo piano: il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, e il Responsabile Nazionale del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega, Gianni Tonelli. Interverranno anche l’On. Giorgia Latini, Segretaria regionale della Lega Marche, il Vicepresidente e Assessore regionale alla sicurezza, Filippo Saltamartini, la Segretaria provinciale della Lega e Assessore al Comune di Senigallia, Elena Campagnolo, e il Responsabile regionale del Dipartimento Sicurezza della Lega, Luca Natalucci che coordinerà i lavori.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire le strategie e le politiche di sicurezza, con l’obiettivo di garantire un controllo più efficace del territorio e una maggiore tutela per i cittadini, anche alla luce di quanto accaduto nelle Marche solo pochi giorni fa.

“La sicurezza è da sempre una priorità per la Lega, e lo dimostra la rapidità di intervento dopo i drammatici episodi di cronaca che hanno colpito la nostra Regione. Abbiamo da subito lavorato affinché venisse avviato l’iter per l’elevazione del rango del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto ed intensificando il controllo del territorio con l’impiego di unità specializzate e operazioni ad alto impatto nelle aree più critiche. La necessità di rafforzare la sicurezza anche nella nostra Regione è sempre più evidente e il Ministero dell’Interno ha risposto con misure mirate e repentine” – afferma l’On. Giorgia Latini.

L’incontro di Senigallia sarà un momento di approfondimento e confronto per rafforzare le politiche di sicurezza nelle Marche e su tutto il territorio nazionale, confermando l’impegno concreto della Lega per la tutela della comunità.