Borse di studio studenti Senigallia, c’è tempo fino al 13 maggio Dal 14 marzo si possono fare le domande

Dal 14 marzo è possibile fare domanda per ottenere le borse di studio riservate agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie, per l’anno in corso 2024-25.

Sono ammessi i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, o lo studente stesso se maggiorenne, a patto che questi siano residenti nel Comune di Senigallia e che abbiano un reddito familiare Isee inferiore o uguale a 13.500 euro.

Il beneficio può essere chiesto esclusivamente tramite procedura online, attraverso la voce di riferimento nel sito del Comune di Senigallia, dal 14 marzo fino al 13 maggio: non veranno accettate domande incomplete, prive della certificazione Isee o giunte fuori dai termini previsti.

La Regione Marche raccoglierà le domande pervenute dai vari Comuni della Regione tra cui quello di Senigallia e le trasmetterà al Ministero dell’Istruzione che si occuperà della distribuzione dei fondi economici: se lo stanziamento deciso dallo Stato per le Marche non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste pervenute nella nostra regione, verrà creata comunque una graduatoria tra quelle ammissibili per soddisfarle ugualmente.

E’ possibile contattare l’ufficio educazione e formazione del Comune per ogni altra informazione ai numeri 071.6629266, 071.6629347 e 071.6629350.