Occupazione in crescita nelle Marche, aumentano le partite Iva Dai dati elaborati da CNA e Confartigianato risultano oltre tremila nuovi posti di lavoro nel corso del 2024

Marche, l’occupazione cresce a macchia di leopardo. In un anno i lavoratori marchigiani sono passati da 641.107 a 644.251 con la creazione di 3.144 nuovi posti di lavoro. Ma l’andamento non è stato omogeneo su tutto il territorio regionale. L’exploit più consistente si è registrato nella provincia di Ascoli Piceno (+4.637) seguita da Pesaro e Urbino (+2.194). In calo gli occupati ad Ancona (-1.692), Macerata (-1.343) e Fermo (-652).