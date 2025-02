Ginnastica ritmica: brilla la Polisportiva Senigallia a Pesaro Concluse fasi regionali per le categorie LC, LD e LE: tutte le atlete staccano il pass per la fase nazionale di Rimini

Sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio presso il Palazzetto dello Sport a Pesaro, Villa Fastiggi, si è svolta la seconda prova del Campionato regionale FGI Silver di ginnastica ritmica categorie Individuali LC1, LC2 LD e LE.

Per la società sportiva senigalliese è stato un week end ricco di soddisfazioni soprattutto considerando l’elevato numero di ginnaste avversarie partecipanti; sono state due giornate intense di gara, infatti, che ha visto sfidarsi in pedana ginnaste provenienti da tutta la regione Marche e che ha visto brillare le performance delle ginnaste della Polisportiva Senigallia che hanno così tutte staccato il pass per la fase nazionale.

Sabato si sono sfidate le ginnaste appartenenti alla categoria LD:

– ZUARES DALILA 4° CLASSIFICATA CATEGORIA LD J1

– BITTONI MARGHERITA 5° CLASSIFICATA CATEGORIA LD J2

Dalila sfiora il podio regionale per pochi decimi di punteggio migliorando notevolmente le sue performance a clavette e nastro, Margherita con qualche errore di troppo scivola di qualche posizione pronta però a recuperare nelle prossime competizioni.

La giornata di sabato è poi proseguita con la categoria LE, di seguito i risultati:

– ROCCHETTI IRENE 3° CLASSIFICATA NELLA CATEGORIA LE J2

– CARRIERI GAIA 2° CLASSIFICATA NELLA CATEGORIA LE S1

Migliorano entrambe le loro performance conquistando fiducia per il futuro e ottenendo punteggi degni di un campionato di alto livello.

Domenica si sono sfidate le ginnaste appartenenti alle categorie LC1 e LC2. Per la Polisportiva Senigallia sono scese in pedana con i seguenti risultati:

– MACARRA SOFIA 1° CLASSIFICATA CATEGORIA LC1 J2

– GREGORINI ALESSIA 1° CLASSIFICATA CATEGORIA LC2 A4

Confermano il livello tecnico raggiunto che con tenacia e lavoro quotidiano hanno dimostrato di poter accedere anche a categorie superiori.

Soddisfatte le tecniche Abbrugiati Martina, Marzi Alison coadiuvate dalla responsabile tecnica Montesi Elena e aiutate dalle coreografe Silvia Giacchetti e Akhkyamova Rimma.

Con questo week end si concludono le fasi regionali per le categorie LC, LD e LE; auguriamo alle ginnaste coinvolte un grande in bocca al lupo per la fase nazionale che si terrà a Rimini il prossimo giugno.