Si è riunita l’assemblea congressuale di Auser Senigallia Riconfermato presidente Alessandro Salvatori

Mercoledì 12 febbraio presso la sala convegni dell’Hotel-Ristorante “Bice” si è tenuta l’Assemblea Congressuale dell’Associazione AUSER Volontariato Senigallia odv. Un importante momento democratico che sta’ coinvolgendo migliaia di volontari e soci in tutto il paese: i congressi di circolo, quelli provinciali e regionali, fino al Congresso Nazionale in programma il prossimo mese di giugno.

Lo slogan del congresso “COMUNITA’, GIUSTIZIA SOCIALE e PASSIONE” , è stato più volte richiamato dal Presidente Alessandro Salvatori nella sua relazione introduttiva, riportando i dati delle tante attività svolte dalle volontarie e volontari dell’Associazione, in primis il trasporto socio-assistenziale a favore di anziani e persone fragili.

E’ seguita poi una dettagliata relazione del segretario nazionale dell’Auser Enrico Piron, il quale si è soffermato sul documento congressuale e sull’importanza dell’attività di volontariato, indispensabile nella nostra società, ma che deve essere sussidiaria a quella principale delle Istituzioni Pubbliche. Rilevante è anche l’attività di tutti i circoli Auser di promozione sociale sparsi in tutto il territorio, presidi fondamentali per combattere la piaga della solitudine e favorire l’invecchiamento attivo.

Hanno portato il loro saluto al congresso il segretario della CGIL di Senigallia Guido Pucci e del Sindacato Pensionati Spi CGIL Virgilio Marconi, i quali hanno ringraziato tutti i volontari/rie per l’egregio servizio a favore della collettività. E’ intervenuto anche il presidente regionale Auser Marche Antonio Marcucci, il quale ha sottolineato l’importanza del tesseramento all’Auser e la destinazione del 5 x 1000, indispensabili per la sopravvivenza dei piccoli circoli.

Numerosi gli interventi successivi tra i quali quelli del primo Presidente nonché fondatore dell’Auser Senigallia, Ivo Rosi, che ha guidato l’Associazione per quasi 20 anni.

Al termine è stato approvato il documento congressuale, nominati i delegati al congresso provinciale che si terrà a Jesi il prossimo 19 marzo ed eletto il nuovo comitato direttivo. Su proposta della presidente provinciale Manuela Carloni è stato riconfermato presidente Alessandro Salvatori e la vice presidente Marisa Guidi.

E’ seguito il pranzo sociale nel corso del quale sono state consegnate le targhe ricordo ai numerosi ex volontari ed ex volontarie per il loro “prezioso contributo”.

BILANCIO SOCIALE 2023 Auser Volontariato Senigallia: Associazione fondata nel 2007;

Associati 208, di cui 110 donne; 71 volontari, di cui 27 donne; 5.340 ore di volontariato; 287 persone assistite, di cui 257 donne; 25.000 Km. Percorsi. Tra le principali attività: Filo d’Argento servizi alla persona; presenza alle case di riposo; volontariato civico; estati solidali “disabili in vacanza con le sedie JOB”;

Volontariamente: stage formativi per gli studenti delle scuole superiori; facciamo rete: gli studenti insegnano l’uso dello smartphone; compagnia telefonica.

da: Auser Senigallia