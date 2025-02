Pallacanestro Senigallia, cosa succede ora Settimana di sosta poi seconda fase

Terminate le 22 giornate del campionato di Serie B Interregionale per la Pallacanestro Goldengas Senigallia e chiusa quindi la regular season del girone E.

Questa settimana tutte le squadre faranno una pausa dalle partite, per poi ripartire con una seconda fase che non prevede retrocessioni dirette ma un Play-in Out per chi, come i biancorossi, dopo le qualificazioni è piazzato nella parte inferiore della classifica.

Le classificate dal settimo al dodicesimo posto andranno a scontrarsi contro le ultime 6 del girone F (Lazio), in un calendario che è ancora in via di predisposizione e con una modalità che si ripete dallo scorso anno. Tutte le squadre, che per il girone E sono Pallacanestro Goldengas Senigallia, Roseto Basket 20.20, Valdiceppo Basket, Virtus Civitanova, Teramo a spicchi 2K20 e Olimpia Castello 2010, si porteranno dietro i punti ottenuti nella prima fase.

Le 12 di questa fase si sfideranno per la salvezza: le prime tre saranno direttamente salve, l’ultima verrà retrocessa subito in Serie C e le altre, cioè quelle posizionate dal 4° all’11° posto, continueranno la sfida ai play-out. Nel “girone salvezza” dal girone F sono entrate, in ordine di punti, Pallacanestro Palestrina, Vasto Basket, San Paolo Ostiense Roma, Basket Ferentino, Centro Basket Mondragone e Pescara Basket.

In attesa del calendario la squadra di coach Petitto, soddisfatta dei due punti conquistati domenica al Palas, si prepara con la giusta concentrazione alle prossime battaglie.