“Il presidente del Consiglio comunale di Senigallia ha fatto forzature per ridurre il confronto” L'opposizione: "approfondiremo se Bello ha violato lo Statuto comunale"

Con una serie di forzature interpretative, il presidente del Consiglio Comunale avv. Massimo Bello sta in queste ore rispondendo negativamente a molti tra quelli avevano fatto richiesta per intervenire al Consiglio Grande di oggi sul futuro Ponte Garibaldi.

Tali interpretazioni sia nei confronti di partiti e organizzazioni politiche sia nei confronti di altre realtà locali vanno tutte nella direzione di ridurre il confronto pubblico di quello che è, da Statuto comunale, il massimo organismo di partecipazione cittadina.

In particolare, tra le motivazioni espresse, l’avv. Bello sostiene che tali realtà non sono legittimate ad intervenire perché non espressamente citate all’art.23 c.3 dello Statuto Comunale.

Tale articolo, però, annovera tra i soggetti con diritto di intervento tutti i cittadini che “rappresentano associazioni, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali o portatrici di interessi diffusi nelle materie oggetto dell’adunanza”. È evidente che in tali categorie sono riconducili praticamente tutte le realtà che hanno fatto richiesta di intervento.

Ricordiamo che il ruolo del presidente è quello di garantire la massima partecipazione e confronto all’interno di questa assise. Invece, nonostante fosse consapevole delle conseguenze dei suoi gesti, l’avv. Bello ha provveduto a limitare il più possibile il contributo dei cittadini.

Ci riserviamo ulteriori approfondimenti legali in altre sedi che potrebbero configurare una violazione dello Statuto Comunale, al momento non possiamo però non denunciare un comportamento che, tramite delle forzature enormi, è volto esclusivamente a limitare il confronto pubblico, snaturando già in principio l’importante appuntamento del Consiglio Grande di oggi.

La città futura

Giovani Democratici Senigallia

Partito Comunista Italiano

Partito Democratico Marche

Partito Democratico Senigallia

Possibile

Sinistra Italiana