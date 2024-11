Coppa Italia Serie D, Vigor Senigallia battuta nel finale: passa il Castelfidardo 1-2 Rossoblù eliminati. Non basta il gran gol di Gonzalez

La Vigor Senigallia termina la sua avventura in Coppa Italia Serie D. Nel match valido per i 16esimi di finale, il Castelfidardo espugna il Bianchelli 2-1, all’ultimo respiro. Momentaneo vantaggio di Miotto e rete decisiva di Caprari. In mezzo, il meraviglioso pareggio firmato da Gonzalez.

IL MATCH – Il Castelfidardo passa al primo affondo: corner al 3′, una deviazione libera Miotto all’altezza del secondo palo, che appoggia in rete da pochi passi l’1-0. La Vigor Senigallia sfiora il pari al 25′, Di Sabatino a giro chiama Elezaj al miracolo, sulla respinta si avventa Gonzalez e anche lui viene ribattuto da Elezaj, il direttore di gara ravvisa un calcio di rigore, ma nel frattempo la bandierina si alza per un presunto fuorigioco. Riecco gli ospiti: piazzato di Carano che scheggia il palo esterno. L’ultimo squillo prima dell’intervallo è di nuovo dei biancoverdi: colpo di testa di Imbriola, ma Campani blocca con sicurezza.

La ripresa si apre con una magia di Gonzalez: siamo al 48′, il centrocampista della Vigor Senigallia si inventa una parabola meravigliosa dai 30 metri, su calcio piazzato, che è imparabile per Elezaj e vale l’1-1. Girandola di cambi e l’equilibrio continua a regnare sovrano. Si arriva alla mezz’ora e Campani compie un intervento fondamentale per negare la rete a Garbattini, subentrato nel corso della seconda frazione. Due squilli nel finale e, purtroppo, arriva anche quello decisivo. Prima ci prova Gonzalez da fuori, sfera alta. Sul ribaltamento di fronte, all’86’, Nanapere recupera palla nella metà campo rossoblu, verticalizza per Caprari che non sbaglia davanti a Campani. Il Castelfidardo vince così 2-1.

Peccato. L’ombra dei rigori era sempre più presente allo stadio Bianchelli. Testa al campionato: i rossoblu domenica faranno visita all’Atletico Ascoli. Ore 14,30. Sarà uno scontro tosto, contro una delle formazioni più in salute del girone. Ci prepareremo a dovere!

VIGOR SENIGALLIA-CASTELFIDARDO 1-2

VIGOR SENIGALLIA: Campani, Rotondo, Mancini (77′ Fernandez), D’Errico, Di Sabatino (69′ Gasparroni), Stecconi (46′ Konè), Ferrara, Subissati (58′ Idaro), Gonzalez, Pjetri, Beu (85′ Diop). All. Clementi.

CASTELFIDARDO: Elezaj, Castorina, Fossi (69′ Fabbri), Carano, Pierantozzi (27′ Imbriola), Boccaccini, Guella, Miotto, Ausili (67′ Nanapere), Baldini (58′ Garbattini), Caprari. All. Giuliodori.

ARBITRO: Boccuzzo di Reggio Calabria.

RETI: 3′ Miotto, 48′ Gonzalez, 86′ Caprari.