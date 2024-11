Innovazione sostenibile e digitale, stanziati 28 milioni di euro dalla Regione Marche L'assessore Antonini: "Si prevede un salto di qualità per il nostro sistema economico produttivo"

La Regione Marche ha approvato le graduatorie delle domande presentate dalle imprese per accedere ai contributi del bando “Innovazione di prodotto sostenibile e digitale“. Sono state messe a disposizione risorse per un totale di 28 milioni di euro, che porteranno all’attivazione di investimenti in innovazione di prodotto e servizio pari a 62 milioni di euro sul territorio regionale.