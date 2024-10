Edizione da record per Pane Nostrum: oltre 50mila presenze, molte da fuori regione Chiusa la XXI edizione del Salone Nazionale dei Lievitati, imperdibile appuntamento per i professionisti dell'arte bianca

Si conclude con un enorme successo la XXI edizione di Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, che ha animato la città di Senigallia dall’11 al 13 ottobre superando ogni aspettativa e facendo registrare oltre 50mila presenze di cui circa 6000 professionisti arrivati da diverse regioni, soprattutto Veneto seguito da Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Abruzzo e Umbria.

Un evento di Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, organizzato con l’importante supporto e sostegno di Confcommercio nazionale, che si è imposto come punto di riferimento per gli addetti ai lavori e che ha visto la presenza dei massimi rappresentanti delle istituzioni regionali, come il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli presente venerdì 11 al taglio del nastro. Con lui Massimiliano Polacco – Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali, Massimo Olivetti – Sindaco della Città di Senigallia, Antonio Baldelli – Membro della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, Gino Sabatini – Presidente Camera di Commercio Unica delle Marche, Andrea Maria Antonini – Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Marche, Francesco Baldelli – Assessore alla Viabilità e Infrastrutture della Regione Marche, Giacomo Bramucci – Presidente Confcommercio Marche e Marche Centrali, Loredana Campitelli, direttore Cia provincia di Ancona, Simona Romagnoli – Assessore al Turismo della Città di Senigallia.

“Grazie a tutti gli artigiani che hanno lavorato a Pane Nostrum – le parole di Acquaroli- il tema di questa manifestazione si lega all’agricoltura e all’artigianalità e alla tradizione cerealicola della nostra regione, dove possiamo vantare un’importante biodiversità. Poi c’è il tema dell’autenticità, perché vogliamo raccontare cosa ci contraddistingue e ci rende unici, in un territorio che sa farsi apprezzare e trasmettere valori e capacità”

“Un evento non calato dall’alto – sottolinea il direttore di Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco – ma dove i maestri panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori nostri associati sono registi e protagonisti allo stesso tempo, si supportano a vicenda e condividono la loro arte con spirito di collaborazione. Siamo contenti di vedere che la manifestazione sta crescendo anno dopo anno affermandosi come la più importante nel panorama nazionale riguardo i temi trattati”

Il Foro Annonario e le aree attigue sono diventate per tre giorni teatro di masterclass, convegni, show cooking e dimostrazioni dedicate al mondo della panificazione, della pasticceria, della pizzeria e della ristorazione, con protagonisti di rilievo del settore. Nell’area B2B gli espositori rivolti al mondo dei professionisti, con tanti prodotti e novità per accrescere la propria competitività sul mercato mentre nell’area B2C il numeroso pubblico ha potuto degustare e acquistare tante prelibatezze regionali e non solo.

La Temporary Bakery ha ospitato alcuni dei migliori panificatori e pasticceri, ristoratori e pizzaioli d’Italia, tra cui nomi di rilievo come “il mago degli impasti e della lievitazione naturale” Achille Zoia e Roberto Cantolacqua Ripani, che hanno deliziato il pubblico con dimostrazioni pratiche e degustazioni dei loro prodotti più celebri.

Tra gli appuntamenti più seguiti, il “Caffè con i Maestri”, allestito nell’ex pescheria, mentre l’area Masterclass, ha ospitato numerose sessioni di approfondimento sulle tecniche innovative di panificazione, pasticceria e pizzeria. Particolarmente apprezzati sono stati i momenti di confronto, accompagnati dalla degustazione di caffè, su temi come la sostenibilità e la valorizzazione delle produzioni locali, oltre al convegno dedicato al rinnovo del contratto nazionale dei panificatori, organizzato ieri da Assipan Confcommercio e a quello organizzato sabato da Fipe Confcommercio sulle recensioni denigratorie, irregolarità digitali e no show.

La giornata di domenica 13 ottobre, si è chiusa con l’ensamble di quattro panificatori provenienti da diverse zone della nostra regione per raccontare stili, procedimenti e ingredienti per valorizzare un unico prodotto, “la filetta marchigiana”. I protagonisti, che fanno parte del direttivo panificatori di Confcommercio Marche Centrali sono Gabriele Mancini, Joselito Mancini, Marco Sestilli e Vanni Valci.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli espositori, ai maestri panificatori, alle istituzioni locali, e agli sponsor che hanno contribuito al successo di questa edizione. Pane Nostrum continua a crescere e a farsi promotore della cultura dell’arte bianca e della qualità delle eccellenze italiane, ponendo le basi per un’edizione 2025 che si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente.

Appuntamento al prossimo anno!