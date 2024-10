Mangialardi ricorda Francesco Merloni L'imprenditore fabrianese è scomparso a 99 anni

“Con la scomparsa di Francesco Merloni le Marche perdono l’uomo che, con ogni probabilità, ha interpretato a fondo e in maniera più autentica i valori genuini di questa regione: intraprendenza, attaccamento al territorio, rispetto delle istituzioni, fiducia incondizionata nel lavoro come mezzo per costruire una comunità forte e coesa.

Valori che Francesco Merloni ha praticato sia in campo industriale, tanto da divenire il vero protagonista dei processi di modernizzazione economica delle Marche e l’emblema stesso del nostro modello di crescita, sia in campo politico, mettendo la sua vivace intelligenza al servizio del Paese nei governi Amato e Ciampi, dove tra il 1992 e il 1994 ricoprì l’incarico di ministro ai Lavori pubblici, dimostrando coraggio, generosità e amore patrio in anni difficili e tra i più bui della nostra storia repubblicana. Ma Francesco Merloni è stato indiscutibilmente anche tra i principali ispiratori del centrosinistra marchigiano. Con la sua autorevolezza e la profonda visione di chi ha saputo sempre guardare più lontano degli altri, permise nel corso della seconda metà degli anni novanta, il felice e proficuo incontro tra la cultura popolare e cattolica, alla quale è rimasto sempre fedelmente legato, e quella della sinistra laica, progressista e riformista. Un connubio che ha aperto una lunga stagione di sviluppo e benessere per il popolo marchigiano. Da parte mia il più sentito e caloroso abbraccio a tutta la sua famiglia e, in particolare, ai figli Paolo, Maria Francesca e Claudia”.

Così il Vicepresidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche Maurizio Mangialardi esprime il suo commosso cordoglio per la scomparsa di Francesco Merloni.