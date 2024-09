Marche terra del benessere, istituita la Rete regionale L'assessore Antonini: "Si seguirà un approccio integrato e interdisciplinare, che coinvolge ambiti trasversali"

Nasce la Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita. La Giunta regionale ha approvato la delibera che dà il via libera alla sua istituzione, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini.