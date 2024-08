Ottavo appuntamento con il Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia Venerdì 23 agosto alle ore 21.15 Paolo Bottini si esibirà presso la chiesa dei Cancelli

122 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 23 agosto alle ore 21.15 il FOI, il Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia, torna a Senigallia ma stavolta alla chiesa dei Cancelli in centro storico per l’ottavo appuntamento dei 12 previsti in cartellone in questa edizione 2024.

Sarà Paolo Bottini a tenere un concerto all’organo Bazzani E Figli.

Il concerto segue il doppio evento pressoché consecutivo con Alessandro Rizzotto alla chiesa di San Martino di Senigallia venerdì 16 agosto e Claudio Astronio all’Abbazia di Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle domenica 18, che hanno strappato applausi ai tanti intervenuti con due esibizioni – coinvolgenti e intrise di magia con una perfetta simbiosi con lo strumento – all’organo che hanno dimostrato il talento di due ospiti illustri di questa edizione.

Paolo Bottini, di Cremona, diplomato in organo, pianoforte e clavicembalo, dal 1986 è responsabile della tutela e della valorizzazione dell’Organo Lingiardi di Cremona; dal 2015 svolge servizio liturgico all’organo Serassi della Basilica di Santa Maria di Campagna a Piacenza.

Organista liturgico per vocazione, abilitato all’esercizio della professione, è stato organista supplente nel 2012-2013, nella chiesa della Trinità di Parigi, che ebbe titolare un grande della musica come Olivier Messiaen.

Bottini alla chiesa dei Cancelli di Senigallia venerdì 23 agosto terrà un concerto dal titolo “Operisti italiani all’organo” interpretando brani di Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Ponchielli e Puccini.

L’ingresso è come sempre gratuito.

La Fondazione Leopoldo Uccellini, organizzatrice del Foi 2024, intende ringraziare tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione: la Diocesi di Senigallia, l’ArciDiocesi di Ancona, la Regione Marche, il Banco Marchigiano, la Clementoni SPA, Fratelli Lucesole Traslochi, Pallotti Atelier Organario, etichetta discografica Tactus oltre ai Comuni di Senigallia (capofila), Ancona, Belvedere Ostrense, Chiaravalle, Corinaldo e Loreto.

Informazioni e programma completo su foisenigallia.it.

Informazioni sulla Fondazione Leopoldo Uccellini: www.fondazioneleopoldouccellini.org.