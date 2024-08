Mucillagini e balneazione nelle Marche: l’ARPAM fa il punto "La presenza del fenomeno non è mai riconducibile ad interferenze sulla qualità delle acque"

Giungono in questi giorni ad ARPAM, comprensibilmente numerose, le richieste di chiarimenti circa la presenza di mucillagini lungo il litorale marchigiano e in generale lungo tutto l’alto e medio Adriatico.

Per quanto riguarda l’impatto di tale fenomeno sulla balneabilità delle acque, come testimoniato dai risultati analitici puntualmente riportati sul sito web dell’ARPAM, non ci sono interferenze dirette.