A Senigallia torna Pane Nostrum: attese 50mila presenze l’11, il 12 e il 13 ottobre Il Salone Nazionale dei Lievitati si prepara alla 21esima edizione. Tra gli ospiti d'onore il "mago del panettone" Achille Zoia

Senigallia si prepara a rimettere “le mani in pasta” con l’edizione 2024 di “Pane Nostrum – il Salone Nazionale dei Lievitati”, in programma dall’11 al 13 ottobre, appuntamento imperdibile per gli appassionati e i professionisti dell’arte bianca (pane, pizza, pasticceria e ristorazione).

Un evento unico nel suo genere che si è imposto a livello nazionale come punto di riferimento per gli addetti ai lavori e che punta quest’anno a superare le 50mila presenze dell’edizione 2023.

ATTIVITA’ E LOCATION

Cuore pulsante della manifestazione sarà il Foro Annonario, con attività dislocate anche in piazza Manni, tra stand, masterclass, incontri con gli esperti dell’arte della panificazione, show cooking e degustazioni.

Nell’area fiera B2B, distribuita sulle due piazze attigue al Foro, ci saranno gli spazi degli espositori (aziende e professionisti che porteranno materie prime, ingredienti, macchinari, attrezzature, arredamento, packaging e servizi) per far incontrare domanda e offerta e confrontarsi a livello tecnico sulle novità del settore e gli expertise nel campo dei lievitati.

Mentre nell’area B2C i visitatori potranno scoprire a acquistare i prodotti finali di panificatori, pizzaioli e pasticcieri molti ottenuti anche da ingredienti alternativi come farine senza glutine o lieviti naturali, per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute e alla sostenibilità.

Sono previsti circa 50 espositori provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Ci sarà poi un’area Masterclass dove si svolgeranno corsi e laboratori rivolti ai professionisti del settore, mentre il “Caffè con i Maestri”, nell’ex pescheria del Foro Annonario, ospiterà convegni, dibattiti, eventi editoriali, presentazioni di nuovi progetti e approfondimenti per esplorare il mondo agroalimentare partendo dalle origini, dalla semina fino al consumo, con un focus sulle novità e le nuove tendenze di mercato.

E non finisce qui, perché nella Temporary Bakery gli spettatori potranno assistere a originali show cooking e dimostrazioni di abilità da parte degli esperti nell’arte della panificazione.

Pane Nostrum è l’evento nazionale in grado di far dialogare il mondo dei professionisti con i consumatori finali, ponendo l’accento sull’importanza dell’arte bianca, espressione artistica di un patrimonio nazionale frutto di antiche tecniche e tradizioni tramandate di generazione in generazione.

OSPITI

Ospite d’onore dell’edizione 2024 il mago degli impasti e della lievitazione naturale Achille Zoia, milanese classe 1936, famoso soprattutto per il suo Panettone Paradiso: l’impasto base prevede uvetta, noci e gocce di cioccolato e viene guarnito con una glassa a base di zucchero, mandorle, nocciole e un po’ di cacao. Nominato nel 1998 “Pasticcere dell’Anno” dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, Zoia è una sorta di “alchimista” che attraverso la combinazione di dosaggi, materie prime, tempi di lavorazione e consistenze realizza prodotti di rara bontà. La Boutique del dolce a Concorezzo (MB) e a Cologno Monzese (MI) è il palcoscenico su cui mette in scena tutta la sua arte.

DICHIARAZIONI

Prof Massimiliano Polacco, Direttore Generale Confcommercio Marche Centrali: “Siamo lieti di annunciare le nuove date di Pane Nostrum – Il Salone Nazionale dei Lievitati. Con il Sindaco abbiamo condiviso l’obiettivo di portare questa manifestazione ad essere un punto di riferimento per il mondo dei lievitati e dell’arte bianca in Italia, un luogo dove i professionisti possano formarsi, informarsi, confrontarsi e incontrare potenziali fornitori ecco perché quest’anno l’area fiera B2B avrà un ruolo di particolare rilievo. Il 18 di luglio è stato anche rinnovato il contratto dei panificatori firmato proprio dalla Confcommercio. Ci tengo a dire che questo contratto è il più utilizzato in Italia e ciò è motivo di orgoglio e dimostra il fatto che l’attenzione su questo settore da parte della Confcommercio è primario. Non anticipo niente ma sicuramente a Pane Nostrum 2024 parleremo anche di contratto collettivo nazionale di lavoro in questo settore e sarà estremamente interessante per i datori di lavoro approfondire questa tematica, parliamo per esempio di lavoro notturno, di flessibilità, di welfare contrattuale e molto altro ancora.”

Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia: “La formula rinnovata di Pane Nostrum, divenuto un momento di incontro tra i cultori dell’arte bianca, rappresenta un appuntamento di grande rilievo per la nostra città. Poter assistere alle lezioni dei più grandi maestri panificatori è un’occasione che attira nella nostra città, vocata all’accoglienza turistica, tantissimi professionisti e appassionati. Ringrazio Confcommercio e gli altri partners che l’affiancano per aver organizzato anche quest’anno un evento così attrattivo”