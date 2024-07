Ultimo appuntamento con gli ECO Incontri al parco della Cesanella Nel pomeriggio di venerdì 19 luglio

138 Letture Cultura e Spettacoli

Ultimo ECO Incontro dell’estate venerdì 19 luglio, come sempre nel bel mezzo del verde del Parco della Cesanella, in via Guercino 37 a Senigallia. Siamo arrivati all’ultimo appuntamento con i laboratori didattici e le esperienze all’aperto di ECO, un progetto che da qualche anno sta offrendo a famiglie e giovani dai 7 anni in su, senigalliesi e turisti, l’opportunità di avvicinarsi alla natura in modo intelligente, rispettoso e creativo.

Scopriamo cosa ci aspetta venerdì 19 luglio. Alle ore 17.45 in programma c’è Uccellino equilibrista, a cura di Fosforo: la festa della scienza: a volte l’equilibrio è un gioco di millimetri, basta poco per perderlo e cadere, ma si può imparare come trovare il giusto bilanciamento per portare in giro l’uccellino equilibrista sul proprio dito senza farlo cadere. Un esperimento divertente e poetico. Lo stesso giorno alle 18.30, in collaborazione con Vita da Pacos, Il mio amico Herby: con pochi elementi di riciclo sarà possibile portarsi a casa… un po’ di simpatico prato da curare!

In questa ultima tappa per questo 2024 arriva anche l’Università di Camerino con un laboratorio dal titolo: Un futuro sostenibile per una vita bella. Alla scoperta dei ritmi della natura, per conoscere la stagionalità degli alimenti. Cercheremo di capire come possiamo ridurre gli impatti della nostra presenza sul pianeta per rendere la nostra vita sempre più sostenibile.

Le attività sono sempre gratuite ma a prenotazione obbligatoria a questo link:

https://www.eventbrite.com/cc/eco-incontri-3439499.

Il progetto triennale ECO (Ecosistemi di Comunità = Opportunità), sostenuto da Fondazione Cariverona attraverso il bando Habitat 2022 e con il contributo dei Comuni di Senigallia e Chiampo, è un vero “patto verde” della città, che metterà in atto nei due Comuni pratiche verdi, ecocompatibili, di cura, rispettose dell’ambiente e della biodiversità. L’intero progetto è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e intende costruire una rete di partner capaci di agire concretamente nella generazione di impatti positivi sul territorio. Nei territori di Chiampo e di Senigallia verranno quindi realizzati dei modelli di gestione partecipata da parte delle comunità di spazi verdi pubblici, portando all’attenzione di tutti l’importanza della tutela delle risorse naturali, degli organismi viventi e dei sistemi ecologici, per mezzo di percorsi di educazione e sensibilizzazione ambientale.