“Fare impresa nonostante tutto, a 10 anni dall’alluvione” Convegno al Gabbiano di Senigallia il 10 maggio

Il titolo del convegno racchiude in sé il senso di questo importante appuntamento di cui sarà ospite Mario Tozzi, Primo ricercatore CNR e Divulgatore scientifico, noto al grande pubblico televisivo per la sua trasmissione in onda su Raitre Sapiens, un solo pianeta.

E da sempre impegnato a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di correre ai ripari per scongiurare altri disastri.

Ricordare quello che accadde nel 2014 è importante per non dimenticare, per rendere onore alle persone che persero la vita, la casa, per ricordare – e dare voce oggi – agli imprenditori che videro compromessa la loro azienda e che poi, con coraggio, l’hanno ricostruita. Ma ricordare non basta. Se non c’è uno sguardo che va oltre, proteso verso il futuro, il ricordo è un mero esercizio. Se invece, insieme alla memoria, si esercita la progettualità, allora le parole possono diventare azioni preventive.

Fortemente voluto dal GIS (Gruppo Imprenditore di Senigallia), da Fondazione Caritas Senigallia, con il patrocinio del Comune di Senigallia e di Ania – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed il supporto tecnico di BELFOR Italia – azienda specializzata nella gestione tecnica delle emergenze, il convegno ha come focus quello delle calamità naturali, in particolare le alluvioni, vista la situazione di fragilità idrogeologica della zona che ha segnato, e continua a segnare, la vita e l’economia locale.

Qui cittadini e imprese hanno dimostrato la ferrea volontà di rialzarsi e, soprattutto, di non farsi trovare impreparati in futuro di fronte alle sfide del cambiamento climatico e delle sue conseguenze. I più recenti eventi calamitosi che lo scorso maggio hanno colpito nuovamente le Marche e la vicina Emilia e a novembre la Toscana hanno posto sempre di più l’attenzione sulla necessità non più rimandabile per le imprese di prepararsi alla gestione di un’emergenza alluvione, anche alla luce delle nuove normative che richiedono una maggiore attenzione tra analisi del rischio, preparazione e suo trasferimento al mondo assicurativo.

Daranno il loro contributo all’evento anche Enrico Giacomelli, Presidente GIS Gruppo Imprenditori di Senigallia, Massimo Olivetti, Sindaco del Comune di Senigallia, Stefano Babini, Vice Commissario Delegato per il post-alluvione nelle Marche, Filippo Emanuelli, Amministratore Delegato di BELFOR Italia, azienda specializzata nella gestione tecnica delle emergenze, Dario Focarelli, Direttore Generale Ania – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. La chiusura dell’incontro sarà a cura di Giovanni Bomprezzi, Direttore Fondazione Caritas Senigallia.

