Il calciatore senigalliese Matteo Baldi promosso in B con la Juve Stabia Torneo super per il ventiduenne ex Vigor e Marina e per la squadra campana

279 Letture Sport

Il senigalliese Matteo Baldi promosso in serie B.



C’è anche la sua firma nel successo della Juve Stabia, la squadra campana che dopo un torneo tutto in testa ha vinto in anticipo il girone C di serie C salendo in cadetteria.

Baldi, difensore classe 2002, senigalliese, ha giocato 28 partite, di cui 22 da titolare, segnando un gol.

Lo scorso anno aveva giocato 30 partite nell’Alessandria, sempre in C: in Piemonte era arrivato in prestito dalla Triestina dove aveva militato l’anno precedente (3 partite nel 2021-22) provenendo proprio da Senigallia.

Nella stagione 2020-21 infatti era in Eccellenza: aveva iniziato il campionato al Marina (dove già nell’anno prima, 2019-20, minorenne, aveva giocato ben 23 partite), poi lo aveva terminato alla Vigor.

Tanti i senigalliesi che si complimentati sui social col promettente difensore ex vigorino.