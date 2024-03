Bianchello in cantina: tra storia, terroir e tradizioni Sabato 16 marzo il primo di tre appuntamenti in programma a Fano e Colli al Metauro, organizzati da "Il Calice Racconta"

Un viaggio affascinante alla scoperta del Bianchello del Metauro DOC, tre incontri imperdibili per conoscere i segreti di questa denominazione marchigiana del territorio pesarese non ancora abbastanza conosciuta.

Prima Tappa: Cantina Di Sante Fano Sabato 16 marzo Ore 15:30

Seconda Tappa: Cantina Mariotti Colli al Metauro 6 aprile

Terza Tappa: Cantina Crespaia Fano 20 aprile

Gianluigi Garattoni, sommelier e autore di un libro dedicato proprio al Bianchello del Metauro, sarà la guida in questo percorso: approfondirà l’antica tradizione vitivinicola della valle del Metauro ripercorrendo quelle vicende umane che hanno permesso al Bianchello di diventare un vino simbolo per il territorio. Verranno analizzati i tratti distintivi del disciplinare di produzione ed esplorate le diversità dei contesti ambientali che caratterizzano la denominazione e rendono questo vino capace di una profonda duttilità gastronomica

Nella prima tappa di sabato 16 marzo, la degustazione sarà un’esperienza unica, con la possibilità di confrontare diverse annate per coglierne l’evoluzione nel tempo. Esploreremo il potenziale di abbinamento delle etichette di casa con deliziose proposte gastronomiche locali.

Selezione di Vini e Abbinamenti:

– Gazza Bianchello del Metauro DOC biologico 2023, abbinato a primo sale e ricotta locale.

– Giglio Bianchello del Metauro DOC Superiore biologico, degustazione di due annate (2018 e 2022) con abbinamenti come crostino con pancetta e porchetta di maiale.

– Passito di uve Bianchello DOC 2017, abbinato a caprino stagionato e panna cotta con visciole.

Il tutto sarà accompagnato da pane locale e olio di produzione propria, arricchito con le varietà bled di frantoio, leccino e raggiola.

Durata: Circa 2.5 ore

Costo: €28 a persona

Dalla Vigna alla Tavola: Un Viaggio Enogastronomico nelle Marche

Gli appuntamenti dedicati al Bianchello sono solo tre dei numerosi appuntamenti di un vero e proprio tour enogastronomico delle Marche, una serie di eventi straordinari organizzati da Asteres nel contesto del progetto regionale “MARCHE: dalla Vigna alla Tavola”. Dieci imperdibili appuntamenti enogastronomici che si terranno tra marzo e giugno 2024, promettendo un’esperienza indimenticabile dedicata all’esplorazione dei vini marchigiani e delle birre artigianali.

Esplorando le Eccellenze, la storia e la cultura del territorio marchigiano

Il terzo anno del Bando della Regione Marche dalla Vigna alla Tavola darà ancora più rilevanza al turismo enogastronomico. Oltre alle tre tappe dedicate al Bianchello, non mancherà un evento nella terra del Verdicchio con una verticale di Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOCG abbinata ai formaggi, dai freschi agli stagionati vaccini e di bufala di un pregiato produttore locale. Ci saranno poi le cene in ristoranti selezionati per la cura della ricerca delle materie prime e per la sensibilità nei confronti delle produzioni regionali. Gli chef hanno studiato menu ad hoc con un focus particolare sull’abbinamento cibo e vino.

Infine, grande novità del 2024 avremo anche eventi dedicati al vino, alla birra e alle produzioni di eccellenza in luoghi straordinari, location selezionate per il loro charme, ma soprattutto per il loro valore storico e culturale sul territorio.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e per prenotare il tuo viaggio enogastronomico, visita il sito dedicato dallavignaallatavola.marcheandwine.it. Per prenotare il tuo posto puoi contattare il numero WhatsApp 3387038231

Con il contributo della Regione Marche – Enoturismo Marche: Dalla Vigna alla Tavola