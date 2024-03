Il Festival del tartufo Bianchetto e vino Bianchello di Fossombrone compie 40 anni Si festeggia con chef stellati, degustazioni e tante iniziative

Per il Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello di Fossombrone quella del 2024 sarà un’edizione da ricordare. La manifestazione quest’anno compie infatti ben 40 anni e si appresta a festeggiare questo importante traguardo con un’offerta quanto mai ricca di eventi, ma soprattutto di profumi, sapori e colori.

Le date da appuntarsi nel calendario sono quelle dei due weekend del 16-17 e del 23-24 marzo, quando corso Garibaldi si animerà con i numerosi stand distribuiti lungo tutto il suo percorso e dedicati ai due alfieri dell’enogastronomia forsempronense: il tuber borchii, comunemente conosciuto come tartufo “Bianchetto” ed il vino Bianchello del Metauro.

L’evento, organizzato dai volontari della Proloco Forum Sempronii con il patrocinio del Comune di Fossombrone, sarà un’occasione unica per trascorrere delle giornate all’insegna del divertimento per grandi e piccini, ma soprattutto all’insegna del buon bere e del buon mangiare, grazie alla ricchissima offerta enogastronomica proposta.

Si partirà la mattina di venerdì 15 marzo, quando gli alunni dell’Istituto Comprensivo F.lli Mercantini di Fossombrone si renderanno protagonisti del concorso di pittura estemporanea “Pittura sotto le logge”, che si terrà a cielo aperto nella meravigliosa cornice offerta dai portici di Corso Garibaldi.

La mattina di sabato 16 sarà invece possibile partecipare ad una delle novità di questa edizione: la passeggiata enogastronomica “A spasso con i sapori”, organizzata con la collaborazione dell’associazione CAI sezione Montefeltro e con l’Associazione dei ristoratori di Fossombrone, Si potrà così partecipare ad una visita guidata del centro storico della città, piacevolmente intervallata da succulente soste durante le quali si avrà modo di recuperare le forze con delizioso finger food al tartufo Bianchetto, calici di vino Bianchello e bevande alla frutta per i bambini. Per info e prenotazioni 346.6039053 – 339.6297113.

Il taglio del nastro della 40esima edizione del festival andrà in scena alle ore 16 di sabato 16 marzo sulle note della Banda Città di Fossombrone che poi si esibirà allietando la presenza di quanti avranno deciso di trascorrere il pomeriggio tra i tanti stand di prodotti tipici e di artigianato locale che saranno presenti lungo corso Garibaldi.

Senza dubbio, la novità più significativa della 40esima edizione è rappresentata dal format “Il Bianchetto incontra la grande cucina” quando ben 8 chef di alcuni dei più importanti ristoranti delle Marche, tra cui anche cuochi stellati, diventeranno protagonisti di altrettanti cooking show nella “Piazzetta del gusto” allestita lungo Corso Garibaldi di fronte al Palazzo del Comune.

Si partirà sabato 16 marzo alle ore 16 con lo chef Daniele Patti del ristorante Lo Scudiero di Pesaro mentre alle 17 sarà la volta di Stefano Ciotti del Nostrano di Pesaro (1 Stella Michelin).

Domenica 17 marzo spazio ad Antonio Scarantino di Al Mare di Fano a cui seguirà, alle 17, Davide Di Fabio de La Gioconda di Gabicce Monte (1 Stella Michelin).

Sabato 23 marzo alle 16 sarà Francesco Ragnetti del ristorante Posta Vecchia di Calcinelli ad accendere i fornelli per poi lasciare spazio a chef Errico Recanati del ristorante Andreina di Loreto (1 Stella Michelin).

Domenica 24 marzo alle ore 16 il primo Cooking Show vedrà protagonista Ludovica Alessandrini della Trattoria Trentasette di Porto Sant’ Elpidio e a seguire, alle 17, la possibilità di partecipare all’evento che vedrà protagonista chef Moreno Cedroni della Madonnina del Pescatore di Senigallia (2 Stelle Michelin). Per info e prenotazioni 346.6039053 – 339.6297113.

Restando in tema di cucina va segalata anche la possibilità di partecipare ai pranzi e alle cene gourmet in cui si cucinerà a quattro mani grazie a chef Lucio Pompili del ristorante Symposium 4 Stagioni di Cartoceto e chef Eva Maria Walch dell’Osteria del Cardinale di Cartoceto. I menù che saranno realizzati esalteranno il tartufo Bianchetto accompagnato da selezionati calici di vino della cantina Pompili.

Sempre nella piazzetta del Gusto, allestita di fronte al Palazzo del Comune e all’interno dei locali dell’ex Caffè del Corso, sarà possibile anche sedersi ai tavoli dello stand della Proloco Forum Sempronii, allestito per l’occasione dai suoi volontari per poter degustare, a tutte le ore, le tante leccornie a base di tartufo Bianchetto preparate per l’occasione; il tutto con la possibilità di assaggiare i vini dei produttori della provincia di Pesaro, che verranno invece somministrati dai sommelier professionisti dell’AIS sezione Montefeltro.

I ristoranti Osteria Zanchetti, Luciano Mancinelli, Casacaffè, Oasy Sant’Anna, L’Enosteria, Il Gatto e la Volpe, che fanno parte dell’Associazione Ristoratori di Fossombrone, hanno invece creato per l’occasione ognuno un proprio menù (su prenotazione direttamente presso ciascuno dei ristoranti elencati) e tutti assieme saranno invece i protagonisti de “La notte del Bianchetto”, una piacevole cena che si svolgerà mercoledì 20 marzo alle ore 20 alla piazzetta del Gusto. Per info e prenotazioni 349.3122567 – 340.5087018.

Grande attenzione anche al coinvolgimento dei più piccoli con “Mani in pasta”, laboratori dedicati a piccoli cuochi che potranno divertirsi provando a realizzare pasta fresca e dolci e, domenica 17 marzo, dalle 15:30, “Coloriamo la primavera”, a cura delle studentesse e degli studenti dell’I.I.S. “L. Donati”, sempre pronti ad accogliere i bambini con laboratori creativi e il magico truccabimbi.

Domenica 17, si potrà invece prendere parte alla gara nazionale dei cani alla ricerca del tartufo, organizzata dall’Associazione Tartufai di Fossombrone e che quest’anno si svolgerà nell’area cortiliva della Chiesa di San Martino del Piano di Fossombrone, sicuramente un’occasione unica per tutti per poter vedere e toccare con mano la magia e le emozioni che solo l’infallibile fiuto dei nostri amici a 4 zampe è in grado di regalarci.

Ma il Festival non sarà solo buon cibo e buon vino! In programma ci sono anche tante iniziative collaterali, a partire dagli appuntamenti musicali con i The Bucca Brothers domenica 17 marzo; il Checker’s Jam Duo, sabato 23 marzo, che lascerà il palco ai Glitters nella giornata di domenica 24 marzo, a chiusura della manifestazione. E ancora camminate, corse, pedalate, convegni, mostre, presentazioni di libri e possibilità di visitare i musei cittadini grazie allo IAT (340 8245162) e tanto altro ancora.

Una quarantesima edizione tutta speciale, che si preannuncia già come da ricordare e con la quale Fossombrone si prepara ad accogliere quanti avranno il piacere di venire alla scoperta di questa splendida città!