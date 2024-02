Con la Rotonda sul poster, sono ufficiali le date dell’edizione 24 del Summer Jamboree A Senigallia dal 27 luglio al 4 agosto 2024. Al lavoro per stipulare una convenzione triennale e poter ottimizzare la promozione

La prossima edizione del Summer Jamboree si svolgerà a Senigallia dal 27 luglio al 4 agosto 2024, ufficializzate le date e presentato il nuovo poster di uno degli eventi più attesi dell’estate italiana.

È proprio il simbolo più iconico della spiaggia di velluto, la Rotonda a mare vista da una scenografica prospettiva frontale, a fare da sfondo alla nuova immagine del Summer Jamboree #24, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande al mondo per numero di presenze.

Dopo l’edizione da record del 2023 Senigallia si prepara ad accogliere la 24esima edizione della “Hottest rockin’ holiday on Earth”.

Il Comune di Senigallia è al lavoro per formalizzare la convenzione per 3 anni con l’organizzazione del Festival Internazionale.

Il Summer Jamboree, in occasione della scorsa edizione, ha registrato un consistente aumento delle presenze straniere, da tutta Europa, America e Canada, ma anche gruppi di giovani appassionati di swing e rock’n’roll arrivati dall’Australia appositamente per il Festival. La convenzione triennale consentirà una comunicazione più immediata di anno in anno delle date dell’evento così da consentire a tutto il pubblico nazionale e interazionale di prenotare il proprio soggiorno a Senigallia per tempo, e di ottimizzare l’attività di promozione internazionale attraverso i canali digital del Festival che si svolge per un anno intero e raggiunge milioni di persone.

I canali social del Summer Jamboree durante la 23esima edizione hanno raggiunto infatti più di 3.3 milioni di utenti unici (quasi il triplo della edizione precedente), 1 milione e mezzo di interazioni, generato 50.000 interazioni con i post e 300.000 visualizzazioni dei video pubblicati. Da rilevare un considerevole aumento degli utenti stranieri, questa la top ten della loro provenienza: Svizzera, Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Austria, Canada e Spagna. Anche il sito internet del Summer Jamboree è sempre molto consultato, con centinaia di migliaia di utenti all’anno da tutto il mondo.

Il Summer Jamboree porterà nelle Marche, sulla costa adriatica, a Senigallia – tra la Rocca Roveresca, Piazza Garibaldi, Piazza del Duca, Piazza Simoncelli, Foro Annonario e i lungomari di levante e ponente dominati dalla storica Rotonda a mare – tutta la carica e l’energia del Rock’n’Roll e dello Swing in tutte le loro sfumature. La line up coinvolgerà alcuni tra i migliori artisti nazionali e internazionali della scena, le lezioni di balli swing e rock’n’roll con i più bravi maestri al mondo, l’Hawaiian Beach dove ballare dalla mattina al tramonto e i record hop, il Burlesque Show, il Walk-in Tattoo, il Rockin’ Village Vintage Market e le auto d’epoca dell’Oldtimers Park.

Saranno 9 giorni di grande musica live, di social dance fino a tarda notte, di balli in spiaggia e spettacoli imperdibili. Tanto divertimento ed energia che non possono assolutamente mancare nell’estate senigalliese, ma non solo, nei programmi di tanti vacanzieri che a migliaia arrivano al Summer Jamboree di Senigallia ogni anno da tutte le regioni d’Italia, dall’Europa e anche da oltre oceano per vivere appieno quello che è divenuto negli anni il primo evento turistico delle Marche, in grado di coinvolgere l’intero territorio.

Da quest’anno, il Summer Jamboree vedrà inoltre il sostegno degli albergatori attraverso il portale Senigalliaincoming.it. Per prenotare il soggiorno a Senigallia durante il Festival si potrà infatti cercare tra le camere messe a disposizione sul portale www.senigalliaincoming.it Il tour operator è contattabile anche su: touroperator@senigalliaincoming.it WhatsApp +39 345 3965537 Tel +39 071 65343.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.