“Il gran circo dei Burattini” va in scena all’Auditorium San Rocco di Senigallia Domenica 21 gennaio alle ore 17.00

C’era una volta… un tendone a strisce bianche e blu con dentro una baracca di burattini e dentro ancora una pista di sabbia con un’orchestrina di simpatici musicisti di pezza che scandiscono il ritmo delle esibizioni esilaranti di folli circensi. E sotto il tendone… trapezisti, clown, animali feroci e domatori di pulci impegnati in salti, ruggiti, gag poetiche, tentativi di artistiche evoluzioni che si sciolgono in fiaschi o successi.

C’era una volta…. e ci sarà ancora, grazie allo spettacolo “Il gran circo dei Burattini” che dopo 800 repliche e cinque anni di stop torna in pista domenica 21 gennaio ore 17 all’Auditorium San Rocco di Senigallia, con la formazione storica del Teatro Pirata: Diego Pasquinelli, Francesco Mattioni, Silvano Fiordelmondo, ideatori registi e burattinai della produzione. Un ritorno in scena davvero molto atteso, quello dei tre fondatori della pluripremiata compagnia marchigiana, oggi nota come Teatro Giovani Teatro Pirata e tra le più stimate realtà produttive e di formazione a servizio delle giovani generazioni.

“Il gran circo dei Burattini” viene rappresentato nell’ambito della 40esima Stagione di Teatro Ragazzi con la direzione artistica e organizzativa del Teatro Giovani Teatro Pirata, con replica domenica 4 febbraio ore 17 al Teatro Pergolesi di Jesi.

Lo show segue una scaletta di numeri e gags, come in un vero e proprio circo, ma gli artisti di punta della Troupe sono pupazzi e burattini: Monsieur Loyale, Rhum e Jean i clowns, Sergej Dimitri Pugaciof il trapezista, la Donna Ercole, Vittorio il domatore di pulci, si susseguono nella pista proponendo i loro numeri, le loro abilità, la loro comicità. Uno spettacolo diverso dalla solita parata circense, ricco di colpi di scena, dove la grande protagonista è la comicità che, con la sua eccezionale energia, cattura grandi e piccini per trasportarli in un mondo surreale che non lascia spazio alla noia e alla monotonia, un mondo fatto di piccole creature di pezza dotate di ingegno, abilità e soprattutto ironia.

Domenica 21 gennaio alle ore 17 la rassegna per ragazzi e bambini propone anche un secondo appuntamento, ore 17, al Teatro Concordia di Cupramontana: “Robin Hood. La storia di Roberto di legno che colpiva nel segno” di e con Enrico Messina e Giuseppe Ciciriello, produzione Armamaxa e Teatro Giovani Teatro Pirata. Nello spettacolo, due bravi attori portano in scena tanto ritmo e divertimento.

Ladro e brigante, bandito e gentiluomo, il “miglior arciere d’Inghilterra” diventa, nella tradizione delle ballate popolari, la figura di colui che si ribella alle ingiustizie sociali e alle prepotenze dei dominatori. Brigante e paladino insieme, offensore dei ricchi, dei potenti e dei proprietari terrieri titolati, Robin è dunque dalla parte dei contadini e dei pastori: “ruba ai ricchi per dare ai poveri”.

Difensore del popolo angariato dai potenti o più semplicemente coraggioso furfante che ignora i vincoli del diritto, Robin incarna in sé l’aspirazione universale dell’uomo alla libertà. Le sue gesta sono la ricerca, se non l’affermazione, di una dignità umana che riscatti una vita marginale e degradata.

La 40esima Stagione di Teatro Ragazzi proseguirà fino a marzo con spettacoli ed eventi dedicati alle famiglie (recite domenicali) e alle scuole di vario ordine e grado (in orario scolastico), a Jesi, Senigallia, Cupramontana, Chiaravalle, Ostra, Fabriano, Corinaldo, Arcevia, Castelbellino, Santa Maria Nuova, Montecarotto. La rassegna è sostenuta dai Comuni, e dal Ministero della Cultura, Regione Marche-Assessorato alla Cultura-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo. Collaborano inoltre Parco Gola della Rossa e di Frasassi, Fondazione Pergolesi Spontini, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture, Digitall.

